Wat een hoogtepunt van de introductiekoorts op Wall Street moest worden, is uitgelopen op een anticlimax. Uber is weliswaar een van de grootste tien beursgangen in de geschiedenis van de Amerikaanse beurs, maar met een verlies van ruim 7 procent op de eerste handelsdag zit het tegelijk meteen in de flop vijf van zwakste introducties van het decennium. Nochtans was het aandeel tegen de onderkant van de verwachte prijsvork naar de beurs gebracht. Met 45 dollar per aandeel lag de beurswaarde in de buurt van 75 miljard dollar, terwijl velen hadden verwacht dat de initiële beurskapitalisatie eerder 90 miljard dollar zou zijn.

Dat de beursintroductie van Uber uitdraaide op een flop, is een goede zaak.

In deze materie is timing alles. Het onlinetaxibedrijf kwam een week te laat naar de beurs en liet zo 10 tot 20 miljard dollar beurswaarde liggen. Een tot twee maanden voor de beursgang van Uber had zich op beurs van New York een sinds de dotcomgekte niet meer geziene introductiezeepbel ontwikkeld. Minder kwaliteitsvolle bedrijven die de bedrijfsverliezen opstapelen en nog geen robuust bedrijfsmodel hebben dat voldoende rendabiliteit op termijn garandeert, zetten succesvolle beursgangen neer, met vele (tientallen) procenten beurswinst vanaf dag één. De absurde uitschieters waren Zoom Video Communications en Beyond Meat, die hun koersen tijdens hun eerste beurssessie een absurde sprong van respectievelijk 72 en 163 procent zagen maken.

We zijn er niet rouwig om dat met de flop van Uber een einde is gekomen aan die gekte op Wall Street. De beurs is geen free lunch, waar inschrijven op een beursintroductie automatisch winst betekent. De situatie was ongezond, hebzucht haalde weer de overhand. Bij een eclatant succes van de Uber-beursgang had de situatie helemaal uit de hand kunnen lopen. Hoe sneller een zeepbel wordt doorprikt, hoe minder slachtoffers er vallen.