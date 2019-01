Dambreuk Brazilië: mijnuitbater Vale schort dividenden en bonussen op

Vale besliste tijdens een bijzondere raad van bestuur ook om twee crisiscomités op te richten. Het ene moet instaan voor de hulp aan de slachtoffers, terwijl het andere een onderzoek moet voeren naar de oorzaken van de ramp vrijdag. Daarbij vielen volgens de laatste balans 58 doden. Ruim 300 mensen zijn nog vermist.

De aandelenkoers van Vale zakte vrijdag met 8 procent op de beurs van New York. Ook maandag gaat het aandeel hard onderuit. Bij de openingsbel daalde de koers met een vijfde. Na de dambreuk had het Braziliaanse gerecht de bevriezing van een bedrag van 11 miljard real (2,56 miljard euro) voor kosten en schadevergoedingen bevolen. De lokale autoriteiten hebben ook al boetes voor in totaal 300 miljoen real (70 miljoen euro) opgelegd. Volgens de financiële krant Valor is nu bijna de helft van de activa van Vale geblokkeerd.