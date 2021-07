Eindelijk is een bestemming gevonden voor een deel van de enorme berg liquiditeiten van de Brusselse holding. Die begon gênant hoog te worden met eind maart ruim 2 miljard euro. Dat zegt Danny Reweghs, Directeur strategie Inside Beleggen.

Zelden hebben aandeelhouders van een bedrijf zo'n zucht van opluchting geslaakt als die van D'Ieteren de afgelopen week. Eindelijk is een bestemming gevonden voor een deel van de enorme berg liquiditeiten van de Brusselse holding. Die begon gênant hoog te worden met eind maart ruim 2 miljard euro.

Zowat een decennium geleden besliste D'Ieteren zich om te vormen tot een klassieke portefeuillemaatschappij waarvan de participaties niet noodzakelijk nog een link met de autosector moeten hebben. In die tien jaar werd enkel de Italiaanse schriftjesmaker Moleskine aangekocht, in 2016. Dat werd een regelrechte flop. Het belang staat vijf jaar later voor 70 procent minder in de boeken dan bij de aankoop. Analisten en beleggers zetten de holdingkorting op 30 procent.

D'Ieteren wordt volwaardige holding.

Een CEO-wissel - van Axel Miller naar Francis Deprez - leidde niet tot meer daadkracht in de aankopen. Tientallen dossiers passeerden. Van geen enkel kwam een nieuwe aankoop. De angst voor een tweede Moleskine werkte verlammend. Nu is er dan toch witte rook met de aankoop van 40 procent van TVH Parts. Analisten omschrijven het prijskaartje van 1,17 miljard euro unaniem als redelijk. De verdeler van onderdelen voor vorkheftrucks en hoogtewerkers is een fraai groeiend familiebedrijf uit Waregem dat in 26 landen actief is. Het is ook bijzonder slim om de familie Thermote - een van de stichters, de 'T' uit TVH - aan boord te houden.

Dat smaakt naar meer. De eerstvolgende jaren mag er nog een gelijkaardige parel bij komen, zodat D'Ieteren zich kan inschrijven in de rijke traditie van populaire, goed presterende Belgische holdings. De holdingkorting kan dan geleidelijk op de schop, zoals een vorige schone slaapster, Sofina, heeft bewezen.

