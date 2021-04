Coinbase, het Amerikaanse handelsplatform voor cryptomunten zoals de bitcoin, ging bijzonder succesvol van start op de beurs.

Coinbase was na zijn eerste handelsdag op de beurs woensdag zo'n 80 miljard dollar waard..Dat is meer dan de moederbedrijven achter de New Yorkse beurs en de Nasdaq samen.

De beursgang en de populariteit van Coinbase vormen mogelijk een mijlpaal. Beleggen in cryptomunten kan meer mainstream worden, ook bij klassieke beleggers en zakenbanken.

Lees verder onder de video

Francis Muyshondt heeft zich als onafhankelijk financieel journalist al langer toegelegd op de bitcoin en andere cryptomunten. Volgens Muyshondt biedt Coinbase beleggers die sceptisch staan tegenover cryptomunten de mogelijkheid om van het succes te proeven zonder dat ze de munten zelf moeten kopen, klinkt het in een toelichting aan Kanaal Z.

