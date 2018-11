Cryptomunten blijven onder druk staan

Sinds vorige week woensdag verloor de bitcoin al 17 procent. In december 2017 bedroeg de recordkoers van de bitcoin bijna 20.000 dollar. Maar ook andere bekende cryptomunten zoals ether, litecoin en XRP boeten in aan waarde. Volgens de internetsite Coinmarketcap is de gezamenlijke waarde van de circa 2.000 cryptovaluta sinds woensdag gedaald van 210 naar 170 miljard dollar. Op het hoogtepunt van de cryptoboom ging het nog om 830 miljard dollar.

Handelaren en analisten weten nog altijd niet de hand te leggen op de oorzaak van de prijsdaling. Mogelijk speelt de nieuwe versie van de bitcoin cash, die vorige week zijn debuut maakte, een rol. De vrees bestaat dat deze nieuwe gesplitste munt destabiliserend werkt voor andere crypto's.