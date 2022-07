's Werelds grootste cryptobeurs Binance heeft een boete van ruim 3,3 miljoen euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de toezichthouder bood Binance in Nederland cryptodiensten aan zonder een wettelijk vereiste registratie bij de centrale bank.

Volgens DNB hield de cryptobeurs zich niet aan de regels van mei 2020, toen de registratieplicht werd ingevoerd, tot in ieder geval begin december, toen de toezichthouder zijn onderzoek afrondde. Bovendien heeft Binance volgens DNB concurrentievoordeel genoten doordat de onderneming geen heffingen afdroeg of andere toezichtgerelateerde kosten moest maken door het ontbreken van de registratie. De toezichthouder heeft het over een 'zeer ernstige' overtreding.

Bij het bepalen van de boete hield de DNB er naar eigen zeggen rekening mee dat Binance de grootste cryptopartij ter wereld is, goed voor een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard dollar. Binance zou ook in Nederland een groot aantal klanten hebben.

Toch had de boete nog hoger kunnen uitvallen. Uiteindelijk heeft DNB de geldstraf met 5 procent gematigd, onder meer omdat er inmiddels toch een registratieaanvraag is gedaan. Ook zou Binance gedurende het hele proces relatief transparant zijn geweest over zijn bedrijfsvoering.

Volgens DNB hield de cryptobeurs zich niet aan de regels van mei 2020, toen de registratieplicht werd ingevoerd, tot in ieder geval begin december, toen de toezichthouder zijn onderzoek afrondde. Bovendien heeft Binance volgens DNB concurrentievoordeel genoten doordat de onderneming geen heffingen afdroeg of andere toezichtgerelateerde kosten moest maken door het ontbreken van de registratie. De toezichthouder heeft het over een 'zeer ernstige' overtreding. Bij het bepalen van de boete hield de DNB er naar eigen zeggen rekening mee dat Binance de grootste cryptopartij ter wereld is, goed voor een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard dollar. Binance zou ook in Nederland een groot aantal klanten hebben. Toch had de boete nog hoger kunnen uitvallen. Uiteindelijk heeft DNB de geldstraf met 5 procent gematigd, onder meer omdat er inmiddels toch een registratieaanvraag is gedaan. Ook zou Binance gedurende het hele proces relatief transparant zijn geweest over zijn bedrijfsvoering.