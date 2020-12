De gemengde portefeuille van aandelen en obligaties is al decennialang de standaardstrategie voor de doorsneebelegger. Volgens Didier Saint-Georges van de vermogensbeheerder Carmignac blijft het een valabele optie, maar de redenen waarom zijn anders dan die van de afgelopen jaren.

2020 was ongetwijfeld het jaar met de hevigste schommelingen op de beurzen sinds lang. Dankzij het soepele geldbeleid van de centrale banken zijn aandelenkoersen de jongste tien jaar zonder veel tumult alleen maar omhoog gegaan. Maar dit jaar herinnerde de beleggers eraan dat de afwezigheid van volatiliteit niet betekent dat er geen risico's zijn. En de taak van gemengde fondsen is precies dat: het beheer van risico's, aldus Didier Saint-Georges. Hij is lid van het strategische investeringscomité van de Franse vermogensbeheerder Carmignac.

Een gemengde portefeuille van 60 procent Amerikaanse aandelen en 40 procent Amerikaanse obligaties bracht de afgelopen veertig jaar gemiddeld 10 procent per jaar op. Dat is ook de standaardopstelling van veel pensioenspaarfondsen. Die rendementen van een gemengde portefeuille lijken voor de komende decennia lang niet zo zeker. Ten eerste omdat de rente al jaren op nul staat, en daar nog een tijdje zal blijven. Obligaties zorgen dus niet langer voor een stabiele risicoloze inkomensstroom. In het zog daarvan zijn de waarderingen van de aandelenmarkten zodanig gestegen, dat hun rendementsvooruitzichten voor de komende jaren magerder zijn dan gemiddeld. Dat betekent niet dat gemengde fondsen niet langer in staat zijn meerwaarde te scheppen en risico's af te dekken, meent Didier Saint-Georges. De reacties van de centrale banken op de coronacrisis zijn volgens hem belangrijk en begrijpelijk. "Ze hadden geen keuze. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen, om een instorting van de financiële markten te vermijden. En ze zullen dat blijven doen", stelt hij. Door massaal veel liquiditeit in de financiële markten te pompen, hebben de centrale banken de volatiliteit sterk onderdrukt. Dat schept kansen voor de beheerders van een gemengd fonds, die op zoek moeten naar een nieuw evenwicht voor hun portefeuille. Bij de obligaties komt het rendement niet langer van risicoloos schuldpapier dat een aanvaardbare coupon oplevert. "Op de obligatiemarkten is een enorme kloof ontstaan tussen kwaliteitsvol schuldpapier, dat iedereen wil hebben en dat enorm duur is geworden, en minder goede obligaties, die niemand wil en daarom heel goedkoop noteren", stelt Saint-Georges. Die kloof biedt winstkansen. Fondsbeheerders kunnen daar met een gedegen kredietanalyse meer dan ooit van profiteren. Als voorbeeld neemt hij een obligatie die tegen 70 procent van haar uitgiftewaarde noteert: "Als je de kredietwaardigheid van dat bedrijf en zijn kasstromen goed hebt geanalyseerd, en je bent ervan overtuigd dat het zijn schulden kan afbetalen, dan rest je enkel die obligatie aan te houden tot de vervaldag om een mooi rendement te halen." Waardering maakt een groter verschil dan vroeger in het obligatiegedeelte van een gemengde portefeuille. "Het is een belangrijke manier om je risico te beheren in de huidige omgeving", aldus de Franse fondsbeheerder. Bij de aandelen loont de tegenovergestelde aanpak. "Daar is het interessant te kijken naar waarden die volgens de traditionele waarderingsaanpak duur lijken, maar die nog een sterke toekomstige winstgroei voorleggen, die losstaat van de macro-economische ontwikkelingen. Stevige balansen en stabiele kasstromen zijn ook een must", zegt Saint-Georges. Grote technologiebedrijven passen het best in dat profiel. Volgens de Fransman is het niet langer zaak de hele korf van techaandelen te kopen, zoals de Nasdaq, in de hoop dat de hele sector zal blijven stijgen. Een nauwkeurige aandelenselectie die waar nodig tegen de consensus ingaat, is nu belangrijker dan mikken op sectoren. Een wereldwijde kijk geeft je meer keuze. "Aan de ene kant geeft dat een ogenschijnlijk dure aandelenportefeuille, die weliswaar van hoge kwaliteit is. Aan de andere kant heb je ongewilde obligaties waar je toch voldoende vertrouwen in hebt, omdat je je huiswerk hebt gedaan", schetst hij het eindresultaat. "Dat is een goede manier om in 2020 een gemengd fonds vorm te geven." Volgens Saint-Georges kunnen beleggingsfondsen belangrijke lessen leren uit de abrupte ontwrichting van de financiële markten in maart. "Brutalere marktcorrecties dan dat, heb je niet vaak. Die risico's kon je niet indekken door gewoon je portefeuille te diversifiëren met verschillende activaklassen. Toen moest je ook je blootstelling aan alle financiële markten zo snel mogelijk afbouwen", stelt hij. "Als beleggingsfonds, gemengd of anders, is het belangrijk dat je op die momenten flexibel bent en radicaal kunt reageren door uit de markt te vertrekken en er snel weer in te stappen wanneer de storm is gaan liggen. Op zulke momenten is het cruciaal dat je snel je beleggingsvisie kunt implementeren." De coronapandemie bracht volgens Didier Saint-Georges een compleet nieuw risico met zich, waarmee de financiële markten en de beleggers moeten leren om te gaan. "Economieën en financiële markten zijn het gewoon met onzekerheden om te gaan en daar een prijs op te kleven, maar dit is een heel andere vorm van onzekerheid", legt hij uit. "Die kun je niet zomaar counteren door je portefeuille te diversifiëren op basis van de gewone macro-economische vooruitzichten. Gemengde fondsen blijven een goede oplossing, op voorwaarde dat ze flexibel genoeg zijn", besluit de Fransman.