De Chinezen zijn onlangs begonnen aan het 'Jaar van de rat'. Bij ons wekt dat dier niet meteen veel sympathie op. Eerder een sluw, vervelend dier waar we bang van zijn omdat het ons in of rond de huizen vaak doet schrikken en omdat het ziekten overbrengt. De Chinese cultuur associeert de rat met positieve eigenschappen zoals intelligentie, vastberadenheid, doelgerichtheid, zorgvuldigheid en energie. Het werd een Chinees nieuwjaar in mineur door de uitbraak van een dodelijke longziekte, afkomstig van het coronavirus, die ontstond in de Chinese miljoenenstad Wuhan. De timing kon moeilijk slechter. Want net als bij ons zorgt de jaarwisseling voor enorm veel familiebezoek. Ideaal om zo'n besmetting epidemische vormen te laten aannemen. Logisch dat de Chinese overheid drastische maatregelen heeft genomen. Scholen en bedrijven blijven op vele plaatsen langer dicht. De Chinese economie zal dus wel degelijk een serieuze impact ondervinden van het coronavirus. Die berekenen is tot nader order nattevingerwerk. Het zal afhangen van de tijd die de overheid nodig heeft om de dodelijke longziekte onder controle te krijgen.China was nog maar net wat bekomen van een aanslepend conflict met de Verenigde Staten, waar de scherpste kantjes van afgevijld zijn door een eerste akkoord in de handelsoorlog. Die deal is eerder symbolisch, maar niet onbelangrijk voor China omdat het land de economie nehoorlijk heeft moeten ondersteunen om de minimumgroei van 6 procent te kunnen aanhouden. Het Middenrijk zit op het laagste groeipeil van de afgelopen dertig jaar en zal nu de economie nog wat langer moeten ondersteunen.Het is nooit gemakkelijk om te weten of posities in Chinese aandelen moeten worden verkocht. Als we kijken naar voorgaande virusgevallen dat zien we toch een dalingsrisico van 10 tot 15 procent. Het SARS-virus bezorgde de Hang Seng-index in Hongkong in 2003 een daling van 15 procent. Maar toen trachtte de Chinese overheid de uitbraak in de doofpot te stoppen, en werd kostbare tijd verloren en waren er 800 doden te betreuren. Nu pakt de Chinese overheid het een pak sneller en drastischer aan. Alleen zijn de virussen nooit identiek en kan je ook niet de pure impact van het virus op de aandelenmarkten isoleren. Het ebolavirus in West-Afrika in 2014 had een negatieve invloed van 10 procent op de westerse beursindexen. De schade van het MERS-virus in 2015 in Zuid-Korea was beperkter.De belangrijkste opmerking is dat de impact op de financiële markten zich sowieso beperkte tot een aantal weken of maanden. De kan is zeer klein dat het coronavirus de opmars van China op lange termijn zal stoppen. Wie in Chinese aandelen belegt, zou sowieso de lange termijn moeten viseren. In die optiek en gezien de gunstige omgevingsfactoren voor aandelen in het algemeen, zoals de zeer lage rente, is paniek zelden een goede raadgever. Posities verstevigen bleek in het verleden wel een goede optie. Zo stond de Hang Seng-index een jaar nadat het SARS-virus onder controle was gebracht, weer vrolijk 50 procent hoger.