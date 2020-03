Nooit eerder volgde een beurscorrectie zo snel na het bereiken van een nieuwe historische top als afgelopen week. Maar de pieken op de beurzen behoren niet tot het verleden.

Volgende week vieren we elf jaar stierenmarkt op Wall Street. De S&P500-index stijgt al sinds maart 2009 onafgebroken, zonder een tussentijdse daling van meer dan 20 procent vanaf de piek. Maar de vraag is of er wel iets te vieren zal vallen. Nooit eerder volgde een correctie van meer dan 10 procent zo snel na het bereiken van een nieuwe historische top als afgelopen week.

...

Volgende week vieren we elf jaar stierenmarkt op Wall Street. De S&P500-index stijgt al sinds maart 2009 onafgebroken, zonder een tussentijdse daling van meer dan 20 procent vanaf de piek. Maar de vraag is of er wel iets te vieren zal vallen. Nooit eerder volgde een correctie van meer dan 10 procent zo snel na het bereiken van een nieuwe historische top als afgelopen week.Wekenlang was slechts af en toe enige bezorgdheid te merken over de uitbraak van covid-19 of het coronavirus op de westerse beurzen. Wall Street bleef van record naar record springen en was een toonbeeld van sterkte. Maar het vooruitzicht dat covid-19 pandemische proporties gaat aannemen en het virus zich dus wereldwijd zal verspreiden, na het ontstaan van ernstige haarden in Zuid-Korea en Italië, deed beleggers alsnog panikeren. In enkele dagen sloeg de euforie om in hysterie. De Bel-20-index verloor 14,5 procent in nauwelijks één week tijd. Aandelen waarop nog forse winst kon worden genomen zoals argenx, Barco en Galapagos gingen in de verkoop. Ook bedrijven zoals AB InBev die lieten weten dat ze omzet en winst hebben verloren door het coronavirus, kregen met een uitverkoopgolf te maken.Het was geleden van de bankencrisis in de periode 2008-2009 dat we nog zo'n dramatische periode op de aandelenmarkten hadden meegemaakt. Toen was het financiële systeem zelf in gevaar, nu is er de dreiging van een wereldwijde recessie als covid-19 ook in de lente op het noordelijk halfrond slachtoffers blijft maken. De hamvraag is of de pieken op de beurzen en in het bijzonder op Wall Street tot het verleden behoren. We denken van niet. Ook in het verleden hebben virussen zoals sars en ebola de beurzen onderuitgehaald, maar dat was maar tijdelijk. Bekeken vanaf maart 2009 was de duik van eind februari niet meer dan een correctie, maar dan wel een van de brutale soort. De komende weken zal het nog flink op en neer gaan.Zo'n terugval zie je wel vaker opduiken in de laatste fase van een haussemarkt. We zien er een bevestiging van onze stelling in dat we aan de laatste klim bezig zijn. Op dat gebied wijzigen we onze mening niet. De jongste correctie heeft ook de kansen niet verminderd dat de S&P500-index nog eens de grens van 4000 punten haalt aan het eind van deze langdurige stierenmarkt. De laatste klim is immers steeds de heftigste - de meest forse en volatiele - met tussendoor ook brutalere dalingen.De grote winnaar van de coronahysterie de afgelopen dagen waren overheidsobligaties, en in de eerste plaats de erg liquide Amerikaanse overheidsobligaties. Bij de aandelen is er wat lucht uit de waarderingen gegaan, bij de obligaties is de zeepbel nog wat groter geworden. De tienjarige rente dook naar een nooit eerder vertoond dieptepunt, terwijl de Verenigde Staten in versneld tempo schulden blijven opstapelen. Voor goud werd het een gemengde week. Eerst werd goud wel opgepikt als veilige haven, maar aan het eind van de week volgde ook hier een verrassende terugval.