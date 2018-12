Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Een converteerbare obligatie is een financieel product dat een bedrijfsobligatie combineert met een conversierecht, waarvan de uitoefening is gekoppeld aan de aandelenkoers van de uitgever. De koers van het onderliggende aandeel bepaalt dus in grote mate de koersevolutie van de converteerbare obligatie. Als de aandelenkoers stijgt tot boven het uitoefeningsniveau, dan zal de converteerbare obligatie zich gedragen als een aandeel. Als het aandeel daarentegen daalt, dan zal de converteerbare obligatie terugvallen op haar obligatiecomponent.

