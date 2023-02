Supermarktgroep Colruyt plant een obligatie-uitgifte van minimaal 125 miljoen tot maximaal 250 miljoen euro.

Het gaat om een groene obligatie die openstaat voor particuliere beleggers en in mindere mate grotere, 'gekwalificeerde' beleggers. De Halse retailer biedt daarbij een rendement van 4,25 procent bruto.

Colruyt plant de inschrijvingsperiode van 10 tot en met 14 februari. Er is sprake van een minimaal inschrijvingsbedrag van 1.000 euro. Qua kosten is er een commissie van 1,875 procent ten laste van alle particuliere beleggers.

De obligatie vervalt in februari 2028. Na aftrek van roerende voorheffing (30 procent) en kosten blijft aan het einde van de rit een nettorendement van 2,571 procent over.

