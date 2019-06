Op Euronext Brussel kreeg Colruyt de zwaarste opdoffer uit zijn beurscarrière te verwerken.

Na ruim een uur handel noteerde het Colruyt-aandeel een verlies van bijna 12 procent. Het aandeel van de retailer klokte uiteindelijk 15,48 procent lager af tot 53,50 euro. Beleggers zijn ongerust over de waarschuwing die de supermarktketen dinsdagavond bij de publicatie van zijn jaarresultaten lanceerde.

Colruyt was lang een van de steraandelen van de Brusselse beurs. Begin deze maand behaalde het nog een recordkoers van 67,50 euro. Bovendien waren de resultaten die het bedrijf over zijn boekjaar 208-2019 voorlegde, beter dan verwacht. Maar de beleggers straften de minder goede vooruitzichten af. Het concern verwacht dit jaar een stijgende prijs- en promotiedruk in zijn Belgische winkels, wat de toekomstige winst onder druk zet. Het aandeel werd daarop massaal verkocht. Er veranderden meer dan 1 miljoen effecten van eigenaar.

Colruyt slaagde er het voorbije boekjaar wel in om zijn marktaandeel in België te verhogen. Met de ketens Colruyt, OKay en Spar heeft het nu naar eigen zeggen 32,2 procent marktaandeel in België, tegen 31,8 procent een jaar eerder. Omzet en brutowinst (ebitda) stegen met enkele procentpunten.