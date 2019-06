Het aandeel van Colruyt gaat woensdag zwaar onderuit op Euronext Brussel.

Na ruim een uur handel noteerde het Colruyt-aandeel een verlies van bijna 12 procent. Omstreeks 12u30 staat het aandeel nog steeds op -12 procent ot 55,64 euro. Beleggers zijn ongerust over de waarschuwing die de supermarktketen dinsdagavond bij de publicatie van zijn jaarresultaten lanceerde. Het bedrijf waarschuwt namelijk voor 'een sterkere prijs- en promotiedruk in een uitdagende Belgische retailmarkt'. Voor winkelketen Colruyt houdt de groep vast aan de laagsteprijzenstrategie.

Een koersverlies met meer dan 10 procent is het grootste dagverlies voor Colruyt sinds december 2016, berekende het financiële persagentschap Bloomberg. Bij analisten is Colruyt in ongenade gevallen. Er gelden momenteel zestien 'verkoop'-adviezen, tegen twee 'houden' en er is geen enkel beurshuis dat aanraadt om het aandeel nu te kopen.

Colruyt slaagde er het voorbije boekjaar wel in om zijn marktaandeel in België te verhogen. Met de ketens Colruyt, OKay en Spar heeft het nu naar eigen zeggen 32,2 procent marktaandeel in België, tegen 31,8 procent een jaar eerder. Omzet en brutowinst (ebitda) stegen met enkele procentpunten.