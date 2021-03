Club Brugge trekt op vrijdag 26 maart naar de beurs tegen een waardering die veel lager ligt dan verwacht. Blauw-zwart zal dan onder de ticker 'CLUB' noteren op Euronext Brussels. Dat blijkt uit de beursplannen van de landskampioen.

Wie een aandeel van Club Brugge wil kopen, zal daar 17,50 tot 22,50 euro voor moeten betalen. Dat is de vastgestelde prijsvork. Er worden 3.246.750 aandelen aangeboden, of 30 procent van het aandelenkapitaal van Club Brugge, wat overeenstemt met een beursintroductie van 75 miljoen euro. Er worden geen nieuwe aandelen verkocht bij de beursgang.

Grizzly Sports - het investeringsvehikel van Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke - blijft de grootste aandeelhouder. Vandaag zijn ze goed voor 94,34 procent van de aandelen. Na de verkoop zullen ze, afhankelijk van het succes van de aandelenverkoop, nog 53,6 à 66 procent van de aandelen in handen hebben.

Club Brugge trekt uiteindelijk naar de beurs tegen een gemiddelde prijsvork van 229 miljoen euro. Dat is veel minder dan de waardering van 400 tot 500 miljoen euro waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden. Het aanbod loopt van 17 maart tot 25 maart. De beursnotering op Euronext Brussel start dan normaal op 26 maart. Belfius staat in voor de coördinatie van de retailverkoop. Minstens 10 procent van de aangeboden aandelen zijn bestemd voor de particuliere belegger.

In de aankondiging van de beursgang worden beleggers ook gewaarschuwd voor een aantal risicofactoren. Zo kunnen 'aanhoudende ondermaatse prestaties' van het team wegen op de cijfers, en moeten beleggers onder meer rekening houden met mogelijke ernstige blessures bij spelers, een latere bouw van het stadion of zelfs de mogelijkheid dat nieuwe matchfixing-schandalen in de voetbalwereld opduiken. Dat laatste kan wegen op het aantrekken van supporters of sponsors.

