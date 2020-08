Traditioneel beschouwen beleggers Amerikaanse en Duitse overheids- obligaties als veilige havens. Maar nu die niets meer opbrengen, schuilen beleggers steeds meer in Chinese obligaties.

Vanaf het moment dat covid-19 in Europa voet aan de grond kreeg, begonnen beleggers hun toevlucht te zoeken in Chinese overheidsobligaties. Ze kochten vooral in april en mei voor enkele honderdduizenden miljarden yuan-obligaties. 1 yuan is ongeveer 0,13 euro waard. "Dit is nog maar het begin", voorspelt Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De Chinese obligatiemarkt is de op één na grootste ter wereld, maar ze is nog maar drie jaar gemakkelijk toegankelijk voor buitenlandse beleggers, sinds de lancering van het platform Bond Connect - Fast Track to China Bond Market.Juvyns vindt dat er in elke beleggingsportefeuille Chinese obligaties moeten zitten, en dat mag gerust meer dan enkele procenten zijn. "Ze maken een beleggingsportefeuille meer solide en meer gediversifieerd, want Chinese obligaties vertonen weinig correlatie met andere beleggingen. Voor kleine beleggers is het helaas nog altijd onmogelijk om rechtstreeks in obligaties van Chinese bedrijven of overheden te beleggen. Zij moeten een omweg nemen via obligatiefondsen of -trackers." Andere manieren om een blootstelling te krijgen aan de Chinese economie - vandaag de op één na grootste ter wereld, maar volgens Juvyns op weg om de grootste te worden - zijn Chinese deviezen of obligaties van westerse bedrijven kopen. Een rekening in yuan openen kan niet bij eender welke Belgische bank, wel bij Belgische bijkantoren van Chinese banken, zoals ICBC en Bank of China. Dat lukt niet via het internet, maar een bankbediende van ICBC verzekert ons via de telefoon dat we als privépersoon wel een rekening kunnen openen, als we ons in het kantoor met onze identiteitskaart aanmelden. Bij Bank of China waren de telefoonlijnen bij verschillende pogingen bezet. Bij geen van beide banken konden we de intresttarieven achterhalen. China opent zijn kapitaalmarkten beetje bij beetje, maar beleggen in de Chinese munt is voor kleine beleggers nog altijd niet gemakkelijk. Het ziet ernaar uit dat de Chinezen niet op ons geld zitten te wachten. Zelfs het aanbod van bedrijfsobligaties in yuan is heel beperkt. "Als ik obligaties in yuan met bepaalde kenmerken zoek, vind ik er misschien een tiental, terwijl ik met dezelfde zoekcriteria duizenden resultaten krijg voor obligaties in dollar. Klanten die obligaties in yuan willen kopen, moeten soms enkele dagen wachten tot we een verkoper hebben gevonden. Er is weinig aanbod en weinig handel. Het is dus een beetje gecompliceerder, maar het is zeker mogelijk om via obligaties een blootstelling aan de yuan te krijgen", zegt Alex Goldwasser van de gelijknamige Brusselse beursvennootschap. De Belgische belegger kan via Goldwasser Exchange obligaties in yuan kopen die werden uitgegeven door bedrijven zoals de autobouwers Daimler en BMW, maar de intresten en de terugbetaling gebeuren in euro. Bij een appreciatie van de yuan krijgen beleggers op de vervaldag meer euro's terug dan ze erin gestopt hebben. Dat is een extraatje boven op de intresten. Het wisselkoersrisico kan natuurlijk in twee richtingen werken. Als de yuan de komende jaren waarde verliest, krijgt de belegger minder terug in euro. Goldwasser is het met Juvyns eens dat elke belegger het beste een blootstelling aan de op één na grootste economie ter wereld heeft. "Het is een beleggingsthema van de toekomst. Ik zou op dit moment niet in Chinese aandelen durven beleggen, omdat het beursherstel zo hard is gegaan, terwijl de economische crisis eigenlijk nog moet toeslaan. China zal niet aan de economische malaise ontsnappen." Chinese obligaties vindt Goldwasser dan een betere gok. "Een van de grote problemen van de ontwikkelde landen zijn de overheidsfinanciën en de schuldenbergen die almaar aangroeien. In China is de verhouding tussen de schulden en het bruto binnenlands product veel gezonder." Bovendien merkt hij op dat de yuan veel goedkoper is in euro dan vijf jaar geleden. Daarom denkt hij dat het geen slecht moment is om in de munt te beleggen. Juvyns predikt al een tijdje dat Chinese obligaties dé investering van de toekomst zijn. "Ik voel mij eerlijk gezegd veiliger met Chinese dan met Belgische overheidsobligaties", zegt hij. Dat heeft vooral te maken met de opeenstapeling van overheidsschulden in het Westen. Dat speelt in China veel minder. Als er nog veel nieuwe virushaarden opduiken in Europa en de Verenigde Staten, zouden Chinese obligaties wel eens de enige activa kunnen zijn waar beleggers nog geld mee kunnen verdienen. "Zullen beleggers altijd de status van veilige haven toekennen aan Chinese obligaties? Wellicht niet. Er zullen mogelijk wel wat ups en downs komen." Amerikaanse en Duitse overheidsobligaties zijn zo platgelopen door beleggers op zoek naar zekerheid in onzekere tijden, dat er geen degelijke coupon meer aan vasthangt. "De gemiddelde coupon van de obligaties in ons China Bond Opportunities Fund bedraagt 5,5 procent en de gemiddelde looptijd iets meer dan drie jaar. Meer dan de helft van de obligaties in het fonds is uitgegeven door Chinese bedrijven met een hoge kredietwaardigheid of door overheden." Als beleggers die coupon willen evenaren met Europese of Amerikaanse obligaties, moeten ze geld lenen aan veel minder kredietwaardige bedrijven en voor langere looptijden.De beleidsrente van de Chinese centrale bank staat op 3,85 procent, terwijl de beleidsrente in Europa en de Verenigde Staten nul is. Maar Juvyns merkt op dat je die rentetarieven niet zomaar mag vergelijken. "In China en de ontluikende economieën wordt het monetaire beleid vooral gevoerd via de reserves die de banken moeten aanhouden. De geldhoeveelheid van de economie of het open of dicht draaien van de geldkraan wordt via die reserves geregeld." Het is wel zo dat de Chinese centrale bank en de overheid nog meer manoeuvreerruimte hebben om de economie te stimuleren dan er in Europa of de Verenigde Staten is. Er zijn natuurlijk risico's. China kampte al met oplopende inflatie, wat niet goed is voor het rendement van obligaties in yuan. "Een gebeurtenis die negatief is voor China, zal dat meestal ook zijn voor Europa en de Verenigde Staten. De handelsoorlog bijvoorbeeld kan escaleren, maar die treft iedereen in een geglobaliseerde wereld. China is een grote economie op zich, die steeds minder afhankelijk is van de export", stelt Juvyns. "Als China de grootste economie ter wereld wil worden, zal het meer geld uit het buitenland nodig hebben. Tot nu financieren de Chinezen zichzelf grotendeels. Voor de Nieuwe Zijderoute is meer geld nodig en zullen de Chinezen meer obligaties moeten uitgeven", meent Juvyns.