Alle handelingen die met cryptomunten te maken hebben zijn illegaal, heeft de Chinese centrale bank verklaard. Bezit en handel in cryptomunten is in China al langer verboden, maar volgens de People's Bank of China (PBOC) mogen ook buitenlandse bedrijven geen cryptotransacties verrichten voor Chinezen. De bekendmaking van het verbod duwde de koers van menig cryptomunt vrijdag naar beneden.

De Chinese centrale bank gaat het financiële instellingen, betalingsverwerkers en internetbedrijven verbieden om de handel in cryptomunten als bitcoin mogelijk te maken. Daar wil de bank strenger op gaan controleren. China is bovendien al langer jacht aan het maken op cryptominers. Dat zijn bedrijfjes die met snelle computers een set wiskundige problemen oplossen om zo betalingen in cryptomunten te verwerken.

De bekendmaking van het verbod zorgde voor een val in de koers van grote digitale munten, zoals bitcoin. Die leverde zo'n 4 procent in tot 42.900 dollar per stuk, omgerekend ruim 36.500 euro. Ether en Litecoin leverden ongeveer 8 procent in. Het marktvolume van de zowat 12.000 cryptomunten wereldwijd viel terug van ongeveer 2.000 naar 1.900 miljard dollar.

China is al langer kritisch ten opzichte van de virtuele munten, bijvoorbeeld door het hoge energieverbruik bij het 'minen' van de munten. Anderzijds zet Peking momenteel wel een digitale yuan in de steigers.

