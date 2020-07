'De Chinese autoriteiten zijn er wellicht van overtuigd dat het gemakkelijker is de aandelenmarkten te stimuleren dan de economische activiteit', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Terwijl de zomer de voorbije dagen een pauze nam, kan dat niet worden gezegd van de beurzen. Het eerste kwartaal was een van de slechtste kwartalen ooit op de aandelenmarkten, maar het tweede kwartaal was dan weer een van de beste. Het begin van het derde kwartaal en de tweede helft van het jaar mag ook gezien worden. Al is het feest niet overal even nadrukkelijk aanwezig. In Europa valt het allemaal best mee, al kent ook hier de interesse voor de beurs een revival. Vooral jongere mensen trekken naar de beursvloer. Er zijn twee plaatsen in de wereld waar beleggers in de overdrijvingsfase zitten en een terugval op korte termijn haast onvermijdelijk maken.Niet langer alleen de Amerikaanse president Donald Trump en de Amerikaanse centrale bank beseffen het economische en politieke belang van sterke beurzen. Ook China stimuleert opnieuw de beurshandel om de burgers gunstig te stemmen en aan te zetten om meer te consumeren, zodat de economie opnieuw aantrekt. De Chinese autoriteiten zijn er wellicht van overtuigd dat het gemakkelijker is de aandelenmarkten te stimuleren dan de economische activiteit. Het effect op de beursactiviteit en de beurskoersen was de jongste dagen en weken duidelijk. De beurs van Sjanghai zette de voorbije dagen de langste winstreeks in 2,5 jaar tijd neer. De beursindex klom naar het hoogste peil sinds februari 2018, de coronacrisis ten spijt. Chinezen nemen graag risico's. Als de overheid hen dan nog eens aanmoedigt, laten ze zich niet onbetuigd. Deze week werden pieken in de handelsvolumes tot 62 miljard aandelen genoteerd, meer dan het dubbele van het gebruikelijke volume. Als daar maar geen oververhitting van komt, zoals in 2015. Enige afkoeling deze zomer zou wenselijk zijn. Datzelfde kunnen we alleen maar hopen voor de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Ook daar sneuvelen de recordnoteringen alsof er nooit geen sprake is geweest van een covid-19-pandemie en het virus helemaal niet piekt in de Verenigde Staten. De techgiganten hebben hun positie in coronatijden versterkt, maar dat rechtvaardigt nog niet om het even welke waardering. De stijgingen van bijvoorbeeld Amazonen Tesla Motors doen ons duizelen. De waardering van de producent van elektrische wagens is astronomisch en rationeel onverklaarbaar hoog. De controversiële topman Elon Musk kan er wel van smullen en stak de draak met de shorters (investeerders die inzetten op een daling) in zijn aandeel. Als die arrogante houding maar niet als een boemerang in zijn gezicht terugkeert.