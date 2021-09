Het debacle met de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande is een zoveelste evenement dat het vertrouwen van beleggers in de Chinese markten een knauw geeft. Vincent Juvyns, hoofdstrateeg bij JP Morgan Asset Management, relativeert.

De Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande beroert al een week de gemoederen op de wereldwijde financiële markten. China verstrengde de regels voor vastgoedbedrijven om schuldfinanciering aan te gaan, waardoor het met schuld beladen Evergrande dreigt een deel van of al zijn schulden niet te kunnen aflossen. Vooral de obligaties die Evergrande in dollar is aangegaan, staan onder druk, maar ook de bredere Aziatische obligatiemarkten lijden eronder.

"De problemen met Evergrande hebben de Chinese regelgever en overheid zelf veroorzaakt", zegt Vincent Juvyns. "Ze hebben de regels voor vastgoedconsortia om te lenen strenger gemaakt, om vastgoed toegankelijker te maken voor de gezinnen en de particulieren. Het verschil tussen het inkomen en de huur- of vastgoedprijzen is heel groot in China. Met die verstrenging willen ze controle blijven houden over die markt." VINCENT JUVYNS. "Het klopt dat de houders van obligaties van Chinese bedrijven in andere munten en op andere beurzen niet op gelijke hoogte staan met de binnenlandse obligatiehouders, maar dat is ook logisch, gezien de doelstellingen van de Chinese regering. Ze wil vooral de binnenlandse kapitaalmarkten verder ontwikkelen, en daardoor komen die offshore-markten op de tweede plaats. Daarom floot China ook de beursgang van het taxiplatform Didi op Wall Street terug, omdat het zijn eigen aandelenmarkt voort wil ontwikkelen en beursgangen daar wil zien."JUVYNS. "China wil, net als de G7 trouwens, machtsmisbruik van te grote bedrijven tegengaan. Vergeet niet dat in China die techbedrijven ook heel belangrijke financiële spelers zijn. Alipay of WeChat Pay zijn cruciale betaalbedrijven in China. De dag dat Facebook met een eigen munt kwam, was er ook meer aandacht vanuit de financiële regelgevers dan wanneer het nog enkel een sociaalmediaplatform was."JUVYNS. "Op de middellange termijn blijven de Chinese overheidsobligaties heel aantrekkelijk met een rente van rond 3 procent. De Europese tegenhangers hebben een nulrente, en de rente op de Amerikaanse obligaties op tien jaar is iets meer dan 1 procent. China is naast de Verenigde Staten de grootste obligatiemarkt ter wereld, maar niet veel beleggers van buiten China hebben er blootstelling aan. Daardoor is er geen correlatie tussen de Chinese en de andere obligatiemarkten, en dat maakt het een interessante opportuniteit."JUVYNS. "Zeker. Er zullen nog gevallen komen zoals Evergrande, maar China laat daar gewoon de markt zijn werk doen. Ik snap dat mensen rond zaken zoals intellectuele eigendom en militaire informatie argwanend zijn, maar voor beleggers en economen doet China er alles aan om hen het leven gemakkelijker te maken."JUVYNS. "Op de korte termijn kan er nog wat volatiliteit heersen en gebeurtenissen zoals met Evergrande niet uit te sluiten, maar de onderliggende trend voor de middellange en de lange termijn blijft positief voor China."