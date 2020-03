De grote centrale banken proberen de nerveuze stemming op de internationale financiële markten te counteren. Na de Amerikaanse Federal Reserve vrijdag, hebben nu ook de Japanse en de Britse centrale bankiers laten verstaan dat ze klaarstaan om in te grijpen. De Europese Centrale Bank blijft terughoudender.

Vrijdag had de Amerikaanse centrale bankier Jerome Powell al een verklaring verspreid waarin hij het coronavirus een risico noemde voor de economie. 'We zullen onze tools gebruiken en gepast optreden om de economie te ondersteunen', voegde hij eraan toe.

Haruhiko Kuroda, de gouverneur van de Bank of Japan, nam al maatregelen om de markten te stabiliseren. Ook de Bank of England, de Britse centrale bank, legde een verklaring af. Een woordvoerder zei dat de centrale bank met het ministerie van Financiën en internationele partenrs samenwerkt om te verzekeren dat alle nodige stappen ondernomen worden om de financiële en monetaire stabiliteit te handhaven. De Europese Centrale Bank is wat terughoudender. De gouverneur van de Franse centrale bank, François Villeroy de Galhau, zei dat men waakzaam en voorbereid moet zijn, maar dat men ook de kalmte niet mag verliezen.

Het is ook maar de vraag in hoeverre het monetaire beleid kan helpen in de coronacrisis. Het hoofdprobleem zit niet in het financiële systeem, maar wel in de echte economie: in China ligt de economie deels stil, en de internationale productie- en leveringsketens zijn verstoord.

Herstel van korte duur

Na de zware verliezen van vorige week zijn de Europese beurzen maandag hoger uit de startblokken geschoten. Beleggers reageerden positief op signalen dat de centrale banken zullen ingrijpen. Maar tegen de middag waren de grootste winsten alweer verdwenen.

De Europese beurzen openden met winsten van om en bij de 2 procent. De Stoxx Europe 600, een brede Europese index, ging ook 2 procent hoger. Eerder sloten ook de beurzen in Azië al met winst.

Tegen de middag stonden de meeste Europese beurzen alweer in het rood. De Bel20 hield wel nog stand. Ook de Stoxx Europe 600 verloor tegen de middag de geboekte winst.

Vrijdag had de Amerikaanse centrale bankier Jerome Powell al een verklaring verspreid waarin hij het coronavirus een risico noemde voor de economie. 'We zullen onze tools gebruiken en gepast optreden om de economie te ondersteunen', voegde hij eraan toe.Haruhiko Kuroda, de gouverneur van de Bank of Japan, nam al maatregelen om de markten te stabiliseren. Ook de Bank of England, de Britse centrale bank, legde een verklaring af. Een woordvoerder zei dat de centrale bank met het ministerie van Financiën en internationele partenrs samenwerkt om te verzekeren dat alle nodige stappen ondernomen worden om de financiële en monetaire stabiliteit te handhaven. De Europese Centrale Bank is wat terughoudender. De gouverneur van de Franse centrale bank, François Villeroy de Galhau, zei dat men waakzaam en voorbereid moet zijn, maar dat men ook de kalmte niet mag verliezen.Het is ook maar de vraag in hoeverre het monetaire beleid kan helpen in de coronacrisis. Het hoofdprobleem zit niet in het financiële systeem, maar wel in de echte economie: in China ligt de economie deels stil, en de internationale productie- en leveringsketens zijn verstoord.Na de zware verliezen van vorige week zijn de Europese beurzen maandag hoger uit de startblokken geschoten. Beleggers reageerden positief op signalen dat de centrale banken zullen ingrijpen. Maar tegen de middag waren de grootste winsten alweer verdwenen.De Europese beurzen openden met winsten van om en bij de 2 procent. De Stoxx Europe 600, een brede Europese index, ging ook 2 procent hoger. Eerder sloten ook de beurzen in Azië al met winst.Tegen de middag stonden de meeste Europese beurzen alweer in het rood. De Bel20 hield wel nog stand. Ook de Stoxx Europe 600 verloor tegen de middag de geboekte winst.