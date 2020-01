De totale waarde van de Brusselse beurs steeg van 281 miljard euro in 2018 naar 335 miljard euro in 2019, zo blijkt donderdag uit cijfers van beursuitbater Euronext. De handelsvolumes vielen vorig jaar wel terug, vooral bij de kleine beursgenoteerde ondernemingen. Het gemiddeld aantal transacties per dag daalde met 15 procent tot 65.749.

Vorig jaar werd op Euronext Brussels gemiddeld dagelijks voor 435 miljoen euro verhandeld, waar dat een jaar eerder nog voor gemiddeld 491 miljoen euro was. Het probleem van de dalende volumes was vooral opvallend bij de Bel Small index, de index met de kleine beursgenoteerde ondernemingen. 'Dit is rood alarm', zegt Vincent Van Dessel, de topman van Euronext Brussels. 'In de Bel20 (de sterindex met de twintig belangrijkste aandelen, nvdr.) en Bel Mid (de index met aandelen met middelgrote beurskapitalisatie, nvdr.) vinden we vooral institutionele beleggers, in de Bel Small vooral particuliere beleggers. De opmerkelijke volumedaling in de Bel Small is dan ook een gevolg van de constante ontmoediging van de particuliere belegger. Dit kan zorgen voor moeilijkere financiering van kleine bedrijven in de toekomst', waarschuwt Van Dessel.

De topman heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de (toekomstige) regering. 'Stop met het ontmoedigen van de kleine belegger en kleine bedrijven op de beurs', aldus Van Dessel. 'Moedig kleine bedrijven aan om voor een notering op de beurs te kiezen. Dat zorgt voor continuïteit, groei, verankering en nieuwe jobs. En moedig particulieren aan om te beleggen in die kleine ondernemingen. Dit kan door de roerende voorheffing te verlagen voor beursgenoteerde ondernemingen en extra voor de kleinere (met beurswaarde van minder dan een miljard euro).'

De Bel20 ging er vorig jaar met 31,5 procent op vooruit, de Bel Mid met 21,9 procent en de Bel Small met 5,1 procent. De grootste handelsvolumes waren opnieuw voor rekening van bierreus AB InBev. Er werd voor gemiddeld bijna 136,8 miljoen euro per dag aan aandelen van de brouwer verhandeld, een afname met 13,7 procent. Daarna volgden KBC (46,2 miljoen euro, -6,55 procent) en Umicore (32,1 miljoen euro, -19,65 procent). Biotechbedrijf Argenx zag de volumes dan weer meer dan verdubbelen (12,7 miljoen euro, +118 procent), maar dat was te danken aan zijn opname in de Bel20.

De grootste bedrijven op de Brusselse beurs waren vorig jaar AB InBev (beurswaarde van 123,1 miljard euro, +26 procent), KBC (27,9 miljard euro, +18,4 procent), GBL (15,2 miljard euro, +23,5 procent), UCB (13,8 miljard euro, -0,6 procent) en Solvay (10,9 miljard euro, +18,3 procent).

Vorig jaar werd op Euronext Brussels gemiddeld dagelijks voor 435 miljoen euro verhandeld, waar dat een jaar eerder nog voor gemiddeld 491 miljoen euro was. Het probleem van de dalende volumes was vooral opvallend bij de Bel Small index, de index met de kleine beursgenoteerde ondernemingen. 'Dit is rood alarm', zegt Vincent Van Dessel, de topman van Euronext Brussels. 'In de Bel20 (de sterindex met de twintig belangrijkste aandelen, nvdr.) en Bel Mid (de index met aandelen met middelgrote beurskapitalisatie, nvdr.) vinden we vooral institutionele beleggers, in de Bel Small vooral particuliere beleggers. De opmerkelijke volumedaling in de Bel Small is dan ook een gevolg van de constante ontmoediging van de particuliere belegger. Dit kan zorgen voor moeilijkere financiering van kleine bedrijven in de toekomst', waarschuwt Van Dessel.De topman heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de (toekomstige) regering. 'Stop met het ontmoedigen van de kleine belegger en kleine bedrijven op de beurs', aldus Van Dessel. 'Moedig kleine bedrijven aan om voor een notering op de beurs te kiezen. Dat zorgt voor continuïteit, groei, verankering en nieuwe jobs. En moedig particulieren aan om te beleggen in die kleine ondernemingen. Dit kan door de roerende voorheffing te verlagen voor beursgenoteerde ondernemingen en extra voor de kleinere (met beurswaarde van minder dan een miljard euro).'De Bel20 ging er vorig jaar met 31,5 procent op vooruit, de Bel Mid met 21,9 procent en de Bel Small met 5,1 procent. De grootste handelsvolumes waren opnieuw voor rekening van bierreus AB InBev. Er werd voor gemiddeld bijna 136,8 miljoen euro per dag aan aandelen van de brouwer verhandeld, een afname met 13,7 procent. Daarna volgden KBC (46,2 miljoen euro, -6,55 procent) en Umicore (32,1 miljoen euro, -19,65 procent). Biotechbedrijf Argenx zag de volumes dan weer meer dan verdubbelen (12,7 miljoen euro, +118 procent), maar dat was te danken aan zijn opname in de Bel20.De grootste bedrijven op de Brusselse beurs waren vorig jaar AB InBev (beurswaarde van 123,1 miljard euro, +26 procent), KBC (27,9 miljard euro, +18,4 procent), GBL (15,2 miljard euro, +23,5 procent), UCB (13,8 miljard euro, -0,6 procent) en Solvay (10,9 miljard euro, +18,3 procent).