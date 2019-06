Economen waarschuwen dat het Verenigd Koninkrijk zichzelf de afgrond in rijdt met de brexit. Professionele beleggers zien te midden van alle pessimisme ook koopkansen.

Buitenlandse beleggers hebben Britse aandelen de rug toegekeerd. "Sinds het brexit-referendum presteert de Britse beurs minder goed dan de wereldbeurzen", zegt Sue Noffke, die verantwoordelijk is voor Britse aandelen bij Schroders, een van de grootste vermogensbeheerder in het Verenigd Koninkrijk. "Britse aandelen zijn aantrekkelijk gewaardeerd, want ze noteren goedkoper dan de voorbije decennia."

...