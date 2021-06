De hoge schuldgraad in de meeste Europese landen kan leiden tot een afzwakking van het relancebeleid. Dat wil ECB-voorzitter Christine Lagarde vermijden.

Het maandelijkse banenrapport in de Verenigde Staten viel opnieuw tegen. Het deed de beurskoersen alleen maar stijgen, want tegenvallend economisch nieuws is een meevaller voor Wall Street. Het verhindert dat de Amerikaanse centrale bank sneller dan verwacht het opkoopprogramma van obligaties, de zogenaamde tapering, zou afbouwen, is de redenering van strategen en beleggers.Deze week staat de Europese Centrale Bank (ECB) voor dezelfde kwestie. Enkele maanden geleden, toen de lange rente in Europa in het zog van de Amerikaanse hoger ging, verhoogde de ECB haar opkoopprogramma van obligaties om de opmars van de rente tegen te houden. Want dat was slecht nieuws voor het Europese relancebeleid. De schuldgraad (overheidsschuld/bruto binnenlands product) is in de meeste Europese landen zo fors opgelopen door de coronacrisis dat een stijgende rente hen snel zou verplichten het relancebeleid af te zwakken. Dat wil ECB-voorzitter Christine Lagarde vermijden. Intussen tekenen ook de Europese economieën sterke groeicijfers op en lijkt de lange rente onder controle. Redenen om het opkoopprogramma af te bouwen? Dat weten we donderdag. De meeste waarnemers gaan ervan uit dat de centrale bankiers in Europa het bedrag van opgekochte obligaties deze keer nog niet zullen verminderen.Het tegenvallende Amerikaanse banenrapport heeft de vrees voor een fors oplopende inflatie weer wat getemperd. Blijft dat deze week zo? Ook op donderdag publiceert het ministerie van Arbeid het inflatiecijfer voor mei. Economen gaan ervan uit dat het met een 4 zal beginnen. Dat zou het hoogste inflatiecijfer in meer dan een decennium zijn. Dat heeft te maken met het forse economische herstel, waar we niet op voorbereid waren. Heel wat producten zijn recent een pak duurder geworden. Benieuwd of de financiële markten daar rustig onder zullen blijven.Het was verrassend en verheugend nieuws dat tijdens de coronacrisis veel nieuwe en vooral jonge beleggers hun eerste stappen op de beursvloer hebben gezet. Welkom in de club. De voorbije jaren hadden we te weinig nieuwkomers op de beursvloer gezien. Hopelijk werden ze niet enkel aangetrokken door beursplatformen als Robinhood en Bux.Het kan niet genoeg worden beklemtoond hoe belangrijk het is zo vroeg mogelijk met beleggen te beginnen. Aandelen brengen gemiddeld meer op dan obligaties en liquiditeiten: 8 à 9 procent gemiddeld de voorbije eeuw, tegenover 5 à 6 procent voor obligaties en 2 à 3 procent voor liquiditeiten. In één jaar is dat verschil niet zo indrukwekkend, maar dat wordt het wel over een periode van dertig of veertig jaar. Bovendien is dat superieure rendement enkel gegarandeerd op de lange termijn. Van jaar tot jaar kunnen de beurzen alle kanten uitgaan. Kijk maar naar het afgelopen beursjaar: in het voorjaar van 2020 donderden de koersen naar beneden door de covid-19-pandemie, maar daarna kwam een spectaculair herstel op gang, zodat we vandaag al een stuk hoger noteren dan in het voorjaar van vorig jaar. Maar zomaar beginnen met beleggen verhoogt de kans op serieuze beginnersfouten. Terwijl het de ambitie van elke beginnende belegger moet zijn er een winstgevende hobby van te maken. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. De omgevingsfactoren zijn momenteel bijzonder gunstig, en zelfs haast ideaal voor aandelen, maar dat blijft niet zo. Koester dus niet de illusie al een volleerde belegger te zijn omdat u vandaag winst boekt op uw aandelenposities.Niemand wordt geboren als succesvolle belegger, dat moet je worden. De basis is zich informeren, lessen volgen en er op vaste tijdstippen mee bezig zijn. Elke hobby vergt geld en tijd. Wie wil golfen, moet ook jaarlijks lidgeld betalen aan een club, een uitrusting kopen, lessen volgen. Om die hobby uit te oefenen bent u ook al snel enkele duizenden euro's kwijt. Dat is geen probleem voor wie zich daarmee regelmatig kan amuseren. Om een leuke vrijetijdsbesteding te hebben, vinden de meeste mensen het wel fijn een zeker niveau te halen en daarin te groeien. Dezelfde aanpak is nodig voor wie een succesvolle aandelenbelegger wil zijn. Anders dan andere hobby's kan beleggen bovendien uitgroeien tot een vrijetijdsbesteding die geld opbrengt in plaats van geld kost.Maar dan zult u aan de slag moeten. Bij de basiskennis hoort een gedegen kennis over hoe u aandelen kunt waarderen. Om u daarbij te hulp te schieten, starten we in Trends van 10 juni met een reeks over de ratio achter de ratio's. We belichten de belangrijkste aspecten van de fundamentele beursanalyse, telkens met concrete voorbeelden. We beginnen met de bekendste waarderingsmethode: de koers-winstverhouding. Populair, maar niet zonder valkuilen.