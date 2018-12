Bitcoinfamilie houdt garageverkoop

De Nederlandse familie Taihuttu is in eigen land ook bekend als de 'bitcoinfamilie' omdat ze de familiewoning verkocht in bitcoin toen de virtuele munt zo ongeveer op haar hoogtepunt stond. Vader Didi Taihuttu was ervan overtuigd dat de bitcoin eind dit jaar zowat 40.000 euro waard zou zijn. Het is anders gelopen. Deze week hield de familie een garageverkoop, naar eigen zeggen om te ontspullen. De opbrengst gaat in bitcoin. Didi Taihuttu is ervan overtuigd dat de munt tegen eind 2019 "langzaam maar zeker weer gaat stijgen".