Het Belgische Bit4You neemt de controle over de beursgenoteerde miniholding Beluga. Daarmee kan het het eerste cryptoplatform worden dat op de Brusselse beurs noteert. Dat meldt De Tijd donderdag.

Bit4You, dat vier jaar geleden debuteerde als het eerste Belgische tradingplatform voor bitcoin en andere virtuele munten, wil naar de beurs trekken om zijn Europese groei aan te zwengelen. Daarvoor klopt het niet rechtstreeks aan bij beleggers, maar het neemt de controle in handen van de miniholding Beluga. Zij was de voorbije jaren 'niet veel meer dan een beursgenoteerde lege doos met wat cash geworden', aldus De Tijd.

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

Chainius, het bedrijf boven Bit4You, zal een belang van net geen 65 procent in Beluga overnemen van diens hoofdaandeelhouder, de Brusselse economieprofessor Philippe Weill. Daardoor is het bedrijf wettelijk verplicht ook een overnamebod te lanceren op de rest van de aandelen in de holding. Chainius biedt 3,40 euro per aandeel, ruim een derde meer dan Beluga's recentste slotkoers van 2,52 euro. In totaal legt Chainius bijna 5 miljoen euro op tafel.

'Dit geeft ons meer ruimte om in te spelen op de consolidatiebeweging die aan de gang is onder Europese cryptoplatformen', zegt Bit4You-oprichter Sacha Vandamme.

