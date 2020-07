Het Amerikaanse bigdatabedrijf Palantir Technologies wil naar de beurs. Dat heeft de onderneming bevestigd, die onder meer samenwerkt met inlichtingendiensten in de strijd tegen terrorisme, na eerdere berichten over een beursgang.

Palantir heeft bij de Amerikaanse toezichthouder voor financiële markten, de SEC, een aanvraag voor een beursnotering ingediend. Omdat het een vertrouwelijke aanvraag is, wordt nadere informatie over het bedrijf uit die documenten voorlopig nog niet openbaar gemaakt.

Palantir werd in 2003 opgericht en verwerkt met behulp van ingewikkelde software grote hoeveelheden data om bijvoorbeeld terroristen en criminelen op te sporen. De software wordt gebruikt door veiligheids- en politiediensten wereldwijd. De onderneming levert ook software voor de financiële sector om verdachte transacties op te sporen.

Een van de oprichters van Palantir is techinvesteerder Peter Thiel, een bekende naam in Silicon Valley. De Duits-Amerikaanse miljardair is medeoprichter van betalingsdienst PayPal en behoort tot de eerste investeerders in Facebook. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA behoort tot de vroege investeerders in Palantir.

Palantir, vernoemd naar de donkere kristallen bollen uit de 'Lord of the Rings'-boeken, werd bij een investeringsronde in 2015 gewaardeerd op 20 miljard dollar. Het is onduidelijk hoeveel het bedrijf nu waard is.

Palantir heeft bij de Amerikaanse toezichthouder voor financiële markten, de SEC, een aanvraag voor een beursnotering ingediend. Omdat het een vertrouwelijke aanvraag is, wordt nadere informatie over het bedrijf uit die documenten voorlopig nog niet openbaar gemaakt. Palantir werd in 2003 opgericht en verwerkt met behulp van ingewikkelde software grote hoeveelheden data om bijvoorbeeld terroristen en criminelen op te sporen. De software wordt gebruikt door veiligheids- en politiediensten wereldwijd. De onderneming levert ook software voor de financiële sector om verdachte transacties op te sporen. Een van de oprichters van Palantir is techinvesteerder Peter Thiel, een bekende naam in Silicon Valley. De Duits-Amerikaanse miljardair is medeoprichter van betalingsdienst PayPal en behoort tot de eerste investeerders in Facebook. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA behoort tot de vroege investeerders in Palantir. Palantir, vernoemd naar de donkere kristallen bollen uit de 'Lord of the Rings'-boeken, werd bij een investeringsronde in 2015 gewaardeerd op 20 miljard dollar. Het is onduidelijk hoeveel het bedrijf nu waard is.