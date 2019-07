Tot nader order lijkt een nakende terugval op de beurzen nog altijd het meest realistisch.

Er was wekenlang naar uitgekeken, maar in het laatste weekend van juni was het zover: de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping ontmoetten elkaar tijdens de G20, de top van de rijkste twintig industrielanden, in het Japanse Osaka. Daar werd afgesproken een nieuwe pauze, zeg maar een staakt-het-vuren, in de handelsoorlog in te lassen, om gesprekken opnieuw alle kansen te geven. Een symbolische toegift aan de Chinezen is dat d...