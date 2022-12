De beurzen in New York zijn woensdag na een voorzichtig begin met forse winsten de handel uitgegaan. Een speech van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, bracht meer optimisme bij beleggers. Hij gaf aan dat de Fed mogelijk al vanaf december de rente met minder grote stappen zal verhogen.

Na die woorden bogen de belangrijkste graadmeters kleine verliezen om in winsten. De Dow-Jones eindigde 2,2 procent hoger op 34.589,77 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 3,1 procent tot 4080,11 punten en techbeurs Nasdaq steeg 4,4 procent tot 11.468 punten. Hogere rentes zijn in de regel ongunstig voor de waarde van aandelen. Powell waarschuwde overigens wel dat er nog een poos sprake zal zijn van hoge rentes. Ook zal het belangrijkste rentetarief tot een hoger niveau stijgen dan eerder voorspeld. Beleggers verwerkten ook het Beige Book, het maandelijkse rapport van de Fed over de staat van de Amerikaanse economie. Die groeide in november nog slechts gering, mede door de hoge inflatie en gestegen leenkosten. Loonstrookverwerker ADP meldde dat er de afgelopen maand minder banen bijkwamen in de VS dan in oktober.