De autoriteit voor financiële diensten en markten FSMA blijft de laatste weken nieuwe klachten ontvangen van consumenten die ingegaan zijn op aanbiedingen om in cryptomunten te beleggen.

De fraude met cryptomunten blijft slachtoffers maken, zo meldt de FSMA dinsdag.

De FSMA heeft ondertussen 131 websites opgelijst van platformen voor handel in cryptomunten waarvoor ze aanwijzingen van fraude vastgesteld heeft.

'Het principe blijft hetzelfde: zij stellen u een belegging voor op basis van cryptomunten, met de nadruk op het veilige, eenvoudige en erg lucratieve karakter ervan', waarschuwt de FSMA.

'Ze proberen uw vertrouwen te winnen door u ervan te overtuigen dat u geen expert hoeft te zijn om in cryptomunten te kunnen beleggen. Zij beweren met deskundigen te werken die zelf uw beleggingen beheren. Ze bevestigen dat u uw fondsen op elk moment kan afhalen of dat deze gegarandeerd zijn. Uiteindelijk is het resultaat altijd hetzelfde: het is voor de slachtoffers onmogelijk om hun gelden te recupereren, luidt het.

De geactualiseerde lijst van de FSMA vindt u hier