De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft maandag gewaarschuwd voor nieuwe frauduleuze onlinetradingplatformen die actief zijn op de Belgische markt. De waakhond kreeg de voorbije weken klachten van diverse consumenten, die er niet in slaagden om het door hen belegde geld te recupereren.

Volgens de FSMA gaan de platformen erg agressief te werk. Zo proberen de oplichters hun slachtoffers te overtuigen om steeds grotere sommen te beleggen en om hun computer vanop afstand te laten overnemen om zo bepaalde overschrijvingen te doen.

'In nepadvertenties op sociale media heeft een (bekende) persoon het vaak over een methode of project om snel rijk te worden. De tradingplatformen maken ook gebruik van mobiele applicaties om slachtoffers te lokken. Deze nepadvertenties en mobiele applicaties kaderen in het aanbod van een virtuele munt of opleiding. Na het klikken op de advertentie of het downloaden van de mobiele applicatie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld door de oplichters met een concreet beleggingsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen, virtuele munten, enz...)', legt de financiële regulator uit.

De FSMA raadt ten stelligste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten afkomstig van de volgende nieuwe tradingplatformen: Binarycent (www.binarycent.com), BTC-chain (www.btc-chain.com), Clever Trade (www.clever-trade.com), Crypto Trading Association (www.cta-capitals.com en www.cta-capital.com), FiniVieX (www.finiviex.com), Finomarkets (www.finomarkets.com), Genesis11 (www.genesis11.com), Global Trading26 (www.globaltrading26.com), Gs4trade.com (www.gs4trade.com en www.gs-4trade.com), KapitalEU (www.kapitaleu.com), LPLFinances (www.lplfinances.com en www.lplfinances.eu), NitroCapitals (www.nitrocapitals.com), OrbitGTM (www.orbitgt-m.com), Sunton Capital (www.suntonfx.com) Uptrade (www.uptrademarket.com), Ventera Group (www.venteragroup.com) en Winbitx (www.winbitx.com).

Volgens de FSMA gaan de platformen erg agressief te werk. Zo proberen de oplichters hun slachtoffers te overtuigen om steeds grotere sommen te beleggen en om hun computer vanop afstand te laten overnemen om zo bepaalde overschrijvingen te doen. 'In nepadvertenties op sociale media heeft een (bekende) persoon het vaak over een methode of project om snel rijk te worden. De tradingplatformen maken ook gebruik van mobiele applicaties om slachtoffers te lokken. Deze nepadvertenties en mobiele applicaties kaderen in het aanbod van een virtuele munt of opleiding. Na het klikken op de advertentie of het downloaden van de mobiele applicatie en het invullen van contactgegevens, worden de slachtoffers doorgaans snel opgebeld door de oplichters met een concreet beleggingsvoorstel (in aandelen, alternatieve beleggingen, virtuele munten, enz...)', legt de financiële regulator uit.