Beurswaakhond FSMA verbiedt tot 17 april shortselling op Euronext Brussel, zo maakt ze dinsdagavond bekend.

Bij 'shorten' verkoopt men aandelen of obligaties die men feitelijk niet in zijn bezit heeft, om te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers. De praktijk kan destabiliserend werken en tot een neerwaartse spiraal leiden.

De FSMA verwijst voor het verbod expliciet naar het nieuwe coronavirus, dat een zware impact heeft op de economie van de eurozone en op de financiële markten. Sinds 20 februari hebben de beurzen al meer dan 30 procent van hun waarde verloren, klinkt het.

De Belgische overheid heeft dinsdagavond nog een reeks strengere maatregelen aangekondigd in de strijd tegen de verdere verspreiding van het virus, en die kunnen het marktvertrouwen verder aantasten. 'Een evolutie naar een substantiële dreiging voor de financiële stabiliteit is mogelijk', aldus de beurswaakhond.

