Beurswaakhond tikt weefmachineproducent Picanol op de vingers

Beurswaakhond FSMA geeft weefmachineproducent Picanol een tik op de vingers over de manier waarop het de voorbije jaren zijn resultaten heeft gepresenteerd. Het bedrijf oefent volgens de FSMA sinds 2017 zeggenschap uit over chemiebedrijf Tessenderlo en had die activiteit daarom integraal moeten consolideren in zijn boekhouding, wat niet gebeurde.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Belga Image

De FSMA kwam tijdens een controle tot die conclusie, 'rekening houdend met de omvang van de stemrechten van Picanol in Tessenderlo in verhouding tot de omvang en de zeer ruime verspreiding van de stemrechten van de andere aandeelhouders en het feit dat Picanol de meerderheid van de aanwezige stemmen heeft op de algemene vergaderingen van Tessenderlo'. Picanol vindt dat het pas zeggenschap verwierf over Tessenderlo op 19 maart van dit jaar, toen het 2,04 procent bijkomende stemrechten in de onderneming verwierf. De FSMA volgt die redenering niet en vroeg Picanol haar rekeningen te corrigeren. Het bedrijf en zijn commissaris oordeelden echter dat het praktisch niet haalbaar is om de boekhouding van 2017 en 2018 nog retroactief aan te passen. De consolidatie zal pas vanaf 1 januari 2019 doorgevoerd worden. De beurswaakhond lanceert daarom een waarschuwing aan beleggers dat aan de basis van de consolidatie op 1 januari 2019 een foutieve toepassing van de boekhoudkundige regels (IFRS) ligt sinds 2017. Mogelijk blijft het niet bij die waarschuwing en volgt er ook nog een administratieve sanctie.