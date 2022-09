FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, noemt de nieuwe VRT-docureeks 'FIRE: vroeg op pensioen' over jongeren die op een korte tijd financieel onafhankelijk willen worden, 'gevaarlijk en niet realistisch'. Dat laat de beurswaakhond woensdag weten.

De FIRE-filosofie (Financial Independence, Retire Early, red.) werkt volgens de leuze 'Niet werken voor je geld, maar je geld voor jou laten werken'. Maar volgens critici schotelt de docureeks, die sinds maandag beschikbaar is op het digitaal platform VRT MAX en zeven getuigen aan het woord laat, jongeren een misleidend beeld voor van beleggen.

Volgens Johan Corthouts, woordvoerder van FSMA, geeft de reeks 'een verkeerd en eenzijdig beeld aan jongeren over wat beleggen is'. De docureeks 'geeft jongeren de indruk dat ze snel rijk kunnen worden', terwijl de beurswaakhond via de website Wikifin.be, Wikifin School en haar educatief centrum Wikifin Lab, jongeren net 'een kritische reflex' wil aanleren 'als het om beleggen en geldzaken gaat'. 'Daarbij zetten wij in op investeren op lange termijn', aldus Corthouts.

Volgens Yasmine Van der Borght, woordvoerster van VRT, toont de reeks 'wat leeft en waar jongeren over spreken' en hebben 'ook controversiële onderwerpen' een plaats in aanbod van de openbare omroep.

De FIRE-filosofie (Financial Independence, Retire Early, red.) werkt volgens de leuze 'Niet werken voor je geld, maar je geld voor jou laten werken'. Maar volgens critici schotelt de docureeks, die sinds maandag beschikbaar is op het digitaal platform VRT MAX en zeven getuigen aan het woord laat, jongeren een misleidend beeld voor van beleggen.Volgens Johan Corthouts, woordvoerder van FSMA, geeft de reeks 'een verkeerd en eenzijdig beeld aan jongeren over wat beleggen is'. De docureeks 'geeft jongeren de indruk dat ze snel rijk kunnen worden', terwijl de beurswaakhond via de website Wikifin.be, Wikifin School en haar educatief centrum Wikifin Lab, jongeren net 'een kritische reflex' wil aanleren 'als het om beleggen en geldzaken gaat'. 'Daarbij zetten wij in op investeren op lange termijn', aldus Corthouts.Volgens Yasmine Van der Borght, woordvoerster van VRT, toont de reeks 'wat leeft en waar jongeren over spreken' en hebben 'ook controversiële onderwerpen' een plaats in aanbod van de openbare omroep.