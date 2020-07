De legendarische miljardair-belegger Warren Buffett heeft via zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway een akkoord gesloten met energiebedrijf Dominion Energy over de verkoop van de aardgaspijpleiding en opslagactiviteiten ter waarde van 9,7 miljard dollar (8,6 miljard euro).

Berkshire Hathaway Energy zal 4 miljard dollar betalen voor de activiteiten en neemt ook nog voor 5,7 miljard aan schulden over, meldt Dominion Energy in een persbericht.

De deal omvat 7.700 mijl (ongeveer 12.392 kilometer) aan gaspijpleidingen en ongeveer 25 miljard kubieke meter aan opslagruimte. De verkoop, die wel nog de goedkeuring moet krijgen van onder meer het Amerikaanse ministerie van Energie , zou in de loop van het vierde kwartaal van 2020 afgerond moeten zijn.

Dominion Energy kondigde zondag ook aan dat het zijn investering intrekt voor de bouw van de omstreden Antlantic Coast Pipeline in de Verenigde Staten als gevolg van de vertragingen bij de werkzaamheden en een toegenomen kostenrisico.

Buffett beschouwt zijn energiebedrijf als een van de belangrijkste activiteiten van Berkshire. Met de overname versterkt de maatschappij haar positie in de sector, nadat ze ook al energieoperaties in staten als Nevada en Iowa toevoegde aan haar portefeuille. De overname komt er op een dieptepunt voor de sector, met termijncontracten voor aardgas die in de VS vorige maand zakten tot hun laagste peil in 25 jaar. Door de overname verwerft Berkshire Hathaway Energy 18 procent van de gastransmissie tussen de staten in de VS, tegenover 8 procent vandaag.

De investeringsmaatschappij van Buffett is intussen 434 miljard dollar waard. De 89-jarige miljardair had eerder nog aangekondigd dat hij geen investeringen meer zou doen zolang de coronacrisis woedt.

In de 'Billionaires Index' van het persagentschap Bloomberg wordt Buffett niet langer tot de vijf rijkste mensen ter wereld gerekend. Hij staat dit jaar op de zesde plaats met een geschat vermogen van 70,4 miljard dollar, of bijna 19 miljard dollar minder in vergelijking met een jaar eerder.

