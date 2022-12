De handel op de Belgische beurs vertoonde het afgelopen jaar met momenten hevige pieken, soms voor de hele markt, soms voor slechts enkele aandelen.

Een goede thermometer voor het beursklimaat is het handelsvolume, ofwel de liquiditeit. In rustige tijden kabbelt dat volume op lage niveaus voort en zijn beleggers niet abnormaal veel aan het kopen of verkopen. Maar op momenten van stress kan dat koortsachtig pieken.

Handelsvolume Bel-20

Dat zag men bijvoorbeeld in de weken na de Russische inval in Oekraïne. In de weken daarvoor schommelde de beurshandel in Bel-20-aandelen tussen 5 en 8 miljoen stuks per dag. Na de uitbraak van de oorlog ging dat enkele weken naar 10 tot zelfs meer dan 20 miljoen verhandelde stuks per dag.

Uitschieters

Het handelsvolume kan ook per individueel aandeel felle uitschieters vertonen. Vaak heeft dat te maken met bedrijfsspecifiek nieuws. De aandelen met de felste volumepieken in 2022 waren de bierbrouwer AB InBev, het telecombedrijf Proximus, de vastgoedspeler WDP en de retailer Colruyt.

Zo werd AB InBev op 28 februari getrakteerd op een koersdoelverhoging van RBC en Guggenheim, waardoor de handel even piekte. Colruyt had dan weer eind mei last van de shortseller Millenium en de zakenbank Barclays die het koersdoel voor de retailer verlaagde. Proximus werd eind november heel zwaar verhandeld omdat het uit een aantal indexen was gekegeld, waardoor heel veel fondsen die die indexen volgen, Proximus verkochten. Tegelijk kreeg de telecomspeler een koopadvies van ABN AMRO.

Verhandelde beurswaarde

Samen met het handelsvolume heeft de totaal verhandelde beurswaarde van de Bel-20 serieuze bokkensprongen gemaakt doorheen het jaar. Doorgaans kwam die niet boven de 400 miljoen euro per dag, maar in de begindagen van de Oekraïnecrisis verdrievoudigde het met momenten naar bijna 1,2 miljard euro per dag.

