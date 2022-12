Alle belangrijke aandelenindexen sluiten het beursjaar af met de rode cijfers. In de indexen zijn er winnaars en verliezers, met aan beide zijden soms verrassende namen.

Het beursjaar 2022 was ploeteren voor beleggers. Het jaar begon al niet goed met de aanhoudende hoge inflatie waardoor de dreiging van renteverhogingen door centrale banken almaar reëler werd.

Daarbovenop kwam de oorlog in Oekraïne. Energie- en voedselprijzen gingen door het dak en sleurden het algemene prijzenpeil mee. Daarmee werden centrale bankiers nog agressiever in hun voornemen om de inflatie de kop in te drukken.

Aan het begin van het jaar verwachtten analisten en economen dat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, de rente tot 1,5 à 2 procent zou optrekken tegen eind dit jaar. Ondertussen staat de Amerikaanse beleidsrente op 4,5 procent, drie procent hoger dan oorspronkelijk verwacht.

Dat heeft voor een bloedbad op de aandelenmarkten gezorgd. Het grootste slachtoffer is de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Die staat goed 30 procent lager dan begin dit jaar. Europese aandelen scoorden het best van alle grote beursindexen en klokten af op een verlies van 13 procent. De wereld- en Amerikaanse indexen eindigen tussen die twee uitersten.

Bel-20

In de Bel-20 zetten slechts vier aandelen een positief rendement neer. Het succes van het jaar is de biotechparel argenx (+22%), die alle verwachtingen in de commercialisering van zijn eerste geneesmiddel kwartaal na kwartaal wist te kloppen. Daarnaast is het nutsbedrijf Elia (+21%) een van de weinig defensieve aandelen dat etiket waardig gebleken.

Bij de sterkste verliezers zitten de vastgoedspelers WDP en VGP, die vooral te lijden hadden onder de hogere rentes. Private-equitylieveling Sofina ging onderuit na berichten over wanpraktijken bij een van de voornaamste investeringen, het Indiase Byju.

Bel All-Shares

In de bredere Belgische aandelenmarkt zijn de rederijen Euronav en Exmar de grote winnaars. Bij de grootste verliezers zitten dan weer tech- en biotechspelers, zoals Unified Post Group, Oxurion, Mithra en Nyxoah.

Opvallend is dat de top drie van de sterkste stijgers zijn koersprestaties te danken heeft aan eenmalige ontwikkelingen of gebeurtenissen. De tankerrederij Euronav was het onderwerp van een biedingenstrijd tussen de familie Saverys en het Amerikaans-Noorse Frontline, die in hun opbod de aandelenkoers almaar hoger pompten. Dat in combinatie met betere vooruitzichten voor de tankertarieven zorgde voor de beste prestatie op de Belgische markt.

Sectorgenoot Exmar kon dan weer profiteren van de eenmalige verkoop van zijn aardgasplatform de FLNG Tango aan het Italiaanse ENI. Befimmo kreeg een overnamebod van het Canadese Brookfield.

S&P 500 en Stoxx Europe 600

In de Amerikaanse sterindex S&P 500 zijn de grote winnaars de energiebedrijven, met op kop Occidental Petroleum, het oliebedrijf waar Warren Buffett maar niet genoeg van krijgt. Zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway is ondertussen de grootste aandeelhouder van Occidental en het blijft maar bijkopen. In de Europese sterindex Stoxx Europe 600 zijn defensieaandelen, zoals Rheinmetall, Thales of BAE Systems, de grote winnaars.

Nasdaq

De Amerikaanse technologie-index Nasdaq kreeg de zwaarste klappen, maar kende toch ook enkele winnaars. De vreemde eend in de Nasdaq-bijt is het energiebedrijf Constellation Energy, dat 78 procent hoger eindigde, gevolgd door enkele minder bekende technamen. Bij de grootste verliezers zitten een aantal cyberbeveiligingsspecialisten, zoals Okta en Zscaler. De bekendste verliezers zijn de Facebook-moeder Meta en de autobouwer Tesla.

