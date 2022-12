Net als de aandelenkoersen heeft de totale beurswaarde van de Belgische aandelenmarkt in 2022 een fameuze duik genomen.

Bel-20

Aan het begin van het jaar was de Bel-20 nog goed voor 278,5 miljard euro aan beurswaarde. Tegen 30 november was dat gezakt naar 250 miljard euro.

De Bel-20 kende in maart een herschikking, waardoor de chipontwikkelaar Melexis en de telecomspeler Telenet plaats moesten maken voor de vastgoedspeler VGP en de holding D'Ieteren.

Totale Belgische markt

De totale Belgische markt ging van 364 naar 318 miljard euro. De Bel-20 is duidelijk de grotere broer van het mid- en smallcapsegment.

Pintjesindex

Als men kijkt naar de opdeling van de beurswaarde van de Bel-20 per bedrijf, verwondert het niet dat men spreekt van de pintjesindex. De nummers twee en drie, KBC en argenx, zijn goed voor slechts 9 procent elk van de totale marktkapitalisatie van de totale index, tegenover 39 procent voor de brouwer AB InBev.

© .

Dat overwicht vindt men dan ook terug in de sectorverdeling van de Belgische markt, waarin de sector van de snelle consumptiegoederen, waarin AB InBev valt, het overwicht heeft.

© .

Morgen: beursjaar in waarderingen

Aan het begin van het jaar was de Bel-20 nog goed voor 278,5 miljard euro aan beurswaarde. Tegen 30 november was dat gezakt naar 250 miljard euro.De Bel-20 kende in maart een herschikking, waardoor de chipontwikkelaar Melexis en de telecomspeler Telenet plaats moesten maken voor de vastgoedspeler VGP en de holding D'Ieteren.De totale Belgische markt ging van 364 naar 318 miljard euro. De Bel-20 is duidelijk de grotere broer van het mid- en smallcapsegment.Als men kijkt naar de opdeling van de beurswaarde van de Bel-20 per bedrijf, verwondert het niet dat men spreekt van de pintjesindex. De nummers twee en drie, KBC en argenx, zijn goed voor slechts 9 procent elk van de totale marktkapitalisatie van de totale index, tegenover 39 procent voor de brouwer AB InBev.Dat overwicht vindt men dan ook terug in de sectorverdeling van de Belgische markt, waarin de sector van de snelle consumptiegoederen, waarin AB InBev valt, het overwicht heeft.