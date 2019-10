Beursgenoteerd vastgoed boert goed, met dank aan de lage rente

Beleggingsfondsen die over heel de wereld in beursgenoteerde vastgoedbedrijven investeren, hebben de wind in de zeilen. De fondsen van dit type die in België op de markt zijn, staan op 25 procent winst ten opzichte van eind vorig jaar.

Eind juni waren vastgoedaandelen goed voor een marktkapitalisatie van 1800 miljard dollar. De vastgoedbedrijven surften in 2019 mee op de dalende rentevoeten. De Amerikaanse centrale bankiers keerden hun kar. In plaats van de kredietkraan verder toe te schroeven, draaien ze die weer open. De Europese Centrale Bank tapt opnieuw volop uit hetzelfde vaatje als de voorbije jaren om de bedrijven en de gezinnen met goedkope kredieten te kunnen besproeien, in de hoop dat iets gaat groeien. In de vastgoedsector regende het tegelijkertijd kapitaalverhogingen en beursintroducties.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×