Hoewel waardebeleggen onlangs beter presteerde dan groeibeleggen, blijven waardeaandelen historisch bekeken laag gewaardeerd. Volgens sommigen biedt dat nooit geziene kansen.

Er zijn onder beleggers weinig discussies die de gemoederen zo hoog doen oplopen als die tussen waardebeleggen, oftewel value, en groeibeleggen, oftewel growth. Waardebeleggers gaan er prat op dat ze goedkoop gewaardeerde aandelen selecteren en door die onderwaardering bovengemiddelde marktrendementen zullen neerzetten. Waardeaandelen zijn meestal mature bedrijven met een bewezen businessmodel, die al stabiele vrije kasstromen draaien, maar waarvan de aandelenkoersen die stabiliteit en maturiteit niet altijd weerspiegelen. Er zijn genoeg bedrijven met een gevestigde reputatie en terugkerende kasstromen, maar die op beurs hoog gewaardeerd staan. Voor waardebeleggers gaat het om de bedrijven waarvan de markt dat niet erkent en ze dus onderwaardeert.

Groeibeleggers van hun kant zetten in op jonge bedrijven waarvan het bedrijfsmodel nog volop in ontwikkeling is, die nog geen winsten of positieve kasstromen boeken, maar die door hun bedrijfsmodel, technologie of andere troeven in de toekomst bovengemiddelde winsten zullen halen.

Tussen 2009 en 2021 heeft groeibeleggen het met mijlen voorsprong beter gedaan dan waardebeleggen. De MSCI World Growth boekte tussen 1 januari 2009 en 31 december 2021 een rendement neer van 545 procent. Voor De MSCI World Value is dat 256 procent. Sommigen verklaarden waardebeleggen voor dood.

Waarde blijft goedkoop

Sindsdien zijn de rollen omgekeerd. De belangrijkste reden voor de betere prestatie van groeibeleggen is de lage rente en het soepele geldbeleid van de afgelopen dertien jaar. Aan die periode is begin vorig jaar een einde gekomen toen de centrale banken de rentes synchroon optrokken. Dat heeft groeiaandelen een knauw gegeven en hun waarde-evenknieën weer doen floreren. De waarde-indexen presteren opmerkelijk beter sinds die renteommekeer. De MSCI World Value deed het vorig jaar 23 procent beter dan de MSCI World Growth.

De vraag is of waardebeleggen die betere prestaties kan doorzetten. Volgens de vermogensbeheerder Schroders bestaat die kans wel. Waardeaandelen blijven historisch laag gewaardeerd tegenover groeiaandelen, schrijven de analisten van Schroders.

Gemiddeld gezien noteren de eerste met een korting van 42 procent tegenover de laatste. Die korting is tot eind 2021 opgelopen tot een historisch hoge 65 procent. Maar zelfs met de recente heropleving staat waarde tegenover groei nog historisch laag gewaardeerd tegen een korting van rond 60 procent. Als die zou terugkeren naar het historische gemiddelde van 42 procent, leidt dat tot stevige bovengemiddelde rendementen.

Alleen in de aanloop naar de dotcomcrisis van 2000 noteerde waarde zo laag tegenover groei. Toen de internetzeepbel uiteenbarstte, deden Europese waardeaandelen het in de tien jaar daarop gemiddeld 12 procent per jaar beter dan groeiaandelen, volgens berekeningen van de vermogensbeheerder Verdad.

Wat maakt het uit?

Verder gaan de analisten van Schroders nog in op de vraag of waardeaandelen bestand zijn tegen een verzwakkende economie of een recessie zoals we die nu meemaken. Er zijn vaak cyclische bedrijven bij die tijdens een economische terugval een hardere tik krijgen dan gemiddeld. In de laatste vijftien jaar met lage rentes en een soepel geldbeleid van de centrale banken was dat het geval. Maar in normale marktomstandigheden waarin de centrale banken niet zo dominant zijn, zoals in de decennia voor 2008, blijkt de waardeaanpak een goede buffer geweest te zijn tegen recessies.

Hoe dan ook zijn waardeaandelen van oudsher betere beleggingen in een omgeving waar de rente hoger staat. Beleggers verkiezen dan bedrijven die nu al een deel van hun kasstromen aan hun aandeelhouders uitbetalen in plaats van groeibedrijven die dat pas in de verre toekomst zullen doen. Als de verwachtingen uitkomen dat de rente de komende jaren hoger zal blijven, belooft dat veel goeds voor waardebeleggers.

Alle discussies ten spijt over wat de beste strategie is, waarde of groei, over de decennia heen lijkt het weinig verschil te maken.

Alle discussies ten spijt over wat de beste strategie is, waarde of groei, over de decennia heen lijkt het weinig verschil te maken.

