Deze en volgende week maken de Amerikaanse bigtechspelers hun resultaten voor 2022 bekend. Zijn ze aan hun koersbodem beland, of kan het nog lager?

De Amerikaanse techgiganten zijn jarenlang de absolute beurslieveling geweest, maar daar is het jongste jaar een fameuze deuk in gekomen. Om hun koersrendementen van de afgelopen twaalf maanden er even bij te nemen, Apple staat 18 procent lager dan een jaar geleden, gevolgd door Microsoft (-22%), de Google-moeder Alphabet (-26%), Amazon (-38%) en het voormalige Facebook, Meta-Platforms (-57%).In de eerste drie kwartalen van 2022 zijn ze er evenwel in geslaagd hun vrije kasstromen op peil te houden, waardoor hun free cashflow yield - het rendement in vrije kasstroom per aandeel - het omgekeerde beeld vertoont van hun koersgrafieken.Meta spant de kroon met een vrije kasstroomrendement van 7 procent, meer dan het dubbele van zijn gemiddelde in de afgelopen tien jaar. Apple klokt af op eentje van 5,2 procent, wat beneden zijn historisch gemiddelde van 7 procent ligt. Voor Alphabet is het rendement momenteel 4,9 procent, tegenover gemiddeld 3,5 procent in de jongste tien jaar. Microsoft ligt met zijn huidige rendement (3,6%) onder zijn tienjaarsgemiddelde van 5 procent. Amazons vrije kasstroom is momenteel nul en zijn historische gemiddelde over tien jaar bedraag 1,4 procent.Ze noteren momenteel wel allemaal boven hun gemiddelde vrije kasstroomrendement van de afgelopen vijf jaar - behalve Amazon. Dus voor elke bigtechaandeel krijgen beleggers momenteel meer vrije kasstroom dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar.De koersval van big tech heeft ook hun waarderingen een flinke knauw gegeven, waardoor ze rond of onder hun gemiddelde waarderingen van de afgelopen vijf jaar noteren. De vraag is wat die zullen doen na de jaarcijfers. Die bestaan uit een teller, de koers, en een noemer, de winst. Als die noemer plots terugvalt, schiet de waardering omhoog.De massale ontslagrondes van de techspelers wijzen erop dat ze erop gebrand zijn hun winsten en marges te vrijwaren. Kostenbeheersing is hoger komen te staan in de prioriteitenranking dan risicovolle groei-investeringen.De torenhoge waarderingen van big tech waren jarenlang te rechtvaardigen door hun buitengewone omzetgroei, die na de pandemie zelfs richting 30 procent ging, maar ook daar lijkt een einde aan te komen. De groeiverwachtingen voor de komende jaren liggen onder 10 procent. Lagere groei staat gelijk aan lagere waarderingen. Vanuit dat oogpunt zijn de huidige waarderingen misschien wel terecht en mogen beleggers zich niet wijsmaken dat de koersen en de waarderingen van weleer vanzelf zullen terugkomen.De meest bepalende factor voor het koersverloop van de techspelers zal misschien wel de rente blijven. De Amerikaanse beleidsrente is in het afgelopen jaar ongezien snel van bijna 0 naar rond 4 procent gegaan. Analisten verwachten dat die rond 5 procent zal stagneren. Maar wat daarna? Zal ze weer zakken richting 0, of blijft ze de komende jaren schommelen tussen bijvoorbeeld 3 en 6 procent? In het eerste geval kunnen de koersen van big tech opnieuw structureel hoger gaan. Maar in het tweede geval zullen hun koersen even grillig zijn als de op- en neergaande rente zelf.