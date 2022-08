Bedrijven met een LGBT-CEO aan het hoofd halen op de beurs veel hogere rendementen dan het marktgemiddelde, blijkt uit recent onderzoek.

Beursbedrijven geleid door LGBT-CEO's - de afkorting voor lesbisch, gay, biseksueel, en transgender - presteren beter dan hun concurrenten met hetero-CEO's aan het hoofd. Zo concluderen onderzoekers van de universiteit van Northumbria Newcastle in het Verenigd Koninkrijk in een paper die ze recent uitbrachten.

De onderzoekers namen de prestaties van 26 beursbedrijven tussen 2000 en 2021 onder de loep (zie tabel onderaan). Daar zitten spelers bij uit de mode zoals Abercrombie & Fitch en Burberry, het techbedrijf Apple of de fastfoodketen Chipotle.

Over de afgelopen twintig jaar hebben die bedrijven het veel beter gedaan op de beurs dan de bredere markt. Het rendement van een portefeuille met die bedrijven lag gemiddeld 11,5 procent hoger dan het marktgemiddelde.

De onderzoekers hebben verschillende fictieve portefeuilles met LGBT-bedrijven samengesteld en allemaal deden ze het beter dan gemiddeld. Afhankelijk van de samenstelling lag de maandelijkse meerprestatie tussen 0,7 en 1,1 procent.

De Northumbria-onderzoekers leiden daaruit af dat LGBT-geleide bedrijven vaak ondergewaardeerd zijn omdat ze door beleggers, bewust of onbewust, gediscrimineerd worden. Die structurele onderwaardering zorgt voor bovengemiddelde prestaties van die bedrijven op de lange termijn.

Diversiteit blijft groot minpunt

In de Verenigde Staten bestaat sinds 2021 de Nasdaq Board Diversity Rule, goedgekeurd door de Amerikaanse Beurswaakhond SEC, die beursbedrijven op de technologiebeurs Nasdaq verplicht om minstens een vrouw en een iemand uit de LGBT-gemeenschap in de raad van bestuur te hebben. Daarnaast moeten ze ook uitgebreid rapporteren over de diversiteit in het bedrijf.

Die regel wil onder andere de sterke ondervertegenwoordiging aanpakken van mensen uit de LGBT-gemeenschap in bedrijven. Volgens enquêtes is 7 procent van de volwassen Amerikanen LGBT, terwijl slechts 0,06 procent van de bedrijven een LGBT-CEO heeft.

© .

Beursbedrijven geleid door LGBT-CEO's - de afkorting voor lesbisch, gay, biseksueel, en transgender - presteren beter dan hun concurrenten met hetero-CEO's aan het hoofd. Zo concluderen onderzoekers van de universiteit van Northumbria Newcastle in het Verenigd Koninkrijk in een paper die ze recent uitbrachten.De onderzoekers namen de prestaties van 26 beursbedrijven tussen 2000 en 2021 onder de loep (zie tabel onderaan). Daar zitten spelers bij uit de mode zoals Abercrombie & Fitch en Burberry, het techbedrijf Apple of de fastfoodketen Chipotle.Over de afgelopen twintig jaar hebben die bedrijven het veel beter gedaan op de beurs dan de bredere markt. Het rendement van een portefeuille met die bedrijven lag gemiddeld 11,5 procent hoger dan het marktgemiddelde.De onderzoekers hebben verschillende fictieve portefeuilles met LGBT-bedrijven samengesteld en allemaal deden ze het beter dan gemiddeld. Afhankelijk van de samenstelling lag de maandelijkse meerprestatie tussen 0,7 en 1,1 procent.De Northumbria-onderzoekers leiden daaruit af dat LGBT-geleide bedrijven vaak ondergewaardeerd zijn omdat ze door beleggers, bewust of onbewust, gediscrimineerd worden. Die structurele onderwaardering zorgt voor bovengemiddelde prestaties van die bedrijven op de lange termijn.In de Verenigde Staten bestaat sinds 2021 de Nasdaq Board Diversity Rule, goedgekeurd door de Amerikaanse Beurswaakhond SEC, die beursbedrijven op de technologiebeurs Nasdaq verplicht om minstens een vrouw en een iemand uit de LGBT-gemeenschap in de raad van bestuur te hebben. Daarnaast moeten ze ook uitgebreid rapporteren over de diversiteit in het bedrijf.Die regel wil onder andere de sterke ondervertegenwoordiging aanpakken van mensen uit de LGBT-gemeenschap in bedrijven. Volgens enquêtes is 7 procent van de volwassen Amerikanen LGBT, terwijl slechts 0,06 procent van de bedrijven een LGBT-CEO heeft.