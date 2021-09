Maar 15 procent van de beursgenoteerde bedrijven in Brussel heeft een hoofdkantoor in het buitenland. In Amsterdam zijn het er bijna dubbel zoveel, leert een studie van het advocatenkantoor Linklaters, dat alle 113 genoteerde ondernemingen op Euronext Brussel heeft doorgelicht (behalve het recent genoteerde Azelis).

"Amsterdam is erin geslaagd zich te presenteren als een neutrale aandelenmarkt na de bexit", duidt Filip Lecoutre, vennoot bij het advocatenkantoor. "Brussel blijft een typisch Belgische marktplaats. Ook profileert Amsterdam zich met een flexibele regulator en als een markt voor technologische bedrijven."De gemiddelde marktkapitalisatie in Brussel is een half miljard euro. Dat is minder dan bij de helft dan de bedrijven op Euronext Amsterdam, leert de studie nog. Er zijn ook sterke regionale verschillen. De helft van de Belgische ondernemingen op de Brusselse beurs heeft zijn hoofdkantoor in Vlaanderen, een derde in Brussel. De gemiddelde marktkapitalisatie van de Vlaamse bedrijven is 1,2 miljard euro, veel lager dan de Brusselse (6,5 miljard). De 21 procent bedrijven met een hoofdkantoor in Wallonië heeft een gemiddelde beurswaarde van 234 miljoen euro.Een op de drie bestuurders van de beursgenoteerde bedrijven in België is een vrouw. Zeven op de tien vrouwen zijn onafhankelijk bestuurder. "Bedrijven zullen in hun zoektocht naar het wettelijk verplichte aantal bestuurders - drie onafhankelijke, één derde vrouwen - dus dikwijls bij dezelfde personen uitkomen. "Dat wijst erop dat het aantal vrouwen in uitvoerende functies of als mandataris van referentie-aandeelhouders nog vrij beperkt is. Waarschijnlijk zullen ondernemingen zich inspannen om dat aandeel op te trekken." Nyrstar heeft met 66 procent het meeste dames in de raad van bestuur, gevolgd door VGP (60%).Gemiddeld is slechts 48 procent van het kapitaal van genoteerde ondernemingen vrij verhandelbaar. De partij die het meest wordt vermeld als referentie-aandeelhouder is Blackrock (14), gevolgd door de Belgische staat (13) en Alychlo van Marc Coucke (7). Bij elf bedrijven is voorzien in dubbel stemrecht voor trouwe aandeelhouders. Het gaat onder meer om GBL, Lotus, Picanol, Tessenderlo en Roularta. In bijna alle gevallen heeft de hoofdaandeelhouder minstens 30 procent van het kapitaal. Ook een ander beschermingsmechanisme is goed verspreid. Een op de drie beursgenoteerde bedrijven laat toe het toegestane kapitaal te verhogen bij een "dreigend ernstig nadeel" of een vijandig overnamebod. Ook de inkoop van eigen aandelen bij een dreigende overname is toegelaten bij veertig beursgenoteerde ondernemingen. Lecoutre: "De Belgische beursgenoteerde bedrijven zijn in het algemeen dus vrij goed beschermd."