De Brusselse beurs is in de eerste helft van het jaar gestabiliseerd na een uitzonderlijk coronajaar 2020, maar de particuliere beleggers blijven de beurs wel trouw. Dat blijkt dinsdag uit de voorstelling van de halfjaarresultaten van Euronext Brussel.

Coronajaar 2020 was uitzonderlijk voor de beurzen, door de grote volaliteit. 'Vorig jaar werd het absoluut record verbroken van het aantal transacties op Euronext Brussel, nu zijn we teruggevallen naar normale waarden', zei CEO Vincent Van Dessel dinsdag. Ook het aandeel retailbeleggers schoot in 2020 de hoogte in, met vooral in maart, april en juni grote pieken. Die uitschieters zijn er dit jaar niet meer, maar het aantal particuliere beleggers blijft wel hoog. 'We zien dat de retailbelegger toch wel veel actiever is dan voor de crisis', zegt Van Dessel. Ook het aantal transacties blijft hoger dan 2019 en lager dan 2020, maar dat 'moet uiteraard gekaderd worden in het een daling van de volatiliteit en van de volumes'.

Volgens beurswaakhond FSMA hebben de afgelopen drie jaar 830.000 Belgen transacties gemaakt op de Bel20. Het aantal beleggers is verdubbeld tussen het eerste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2021. Euronext benadrukt dat de activiteit van de retailbeleggers vooral is toegenomen binnen de Bel20 (en andere grote aandelen), waar zij een marktaandeel hebben van 2,6 procent.

Het marktaandeel van de retail is met 14,2 procent echter veel groter in niet-Bel20-bedrijven. 'Wat daar meteen opvalt is dat we niet dezelfde pieken zien als in de Bel20', zegt Van Dessel. 'Retail is terug, heeft zijn aandeel op de markt vergroot, maar heeft zich geconcentreerd op de grote waarden. En dat terwijl de invloed van kleine beleggers op de bedrijven met een kleine en middelgrote marktwaarde en de liquiditeit die zij bieden veel groter is.'

Euronext herhaalt dan ook zijn aanbevelingen aan de overheid om investeringen in kleine bedrijven te promoten, zoals dat ook in andere landen gebeurt. 'We hebben absoluut stimulansen nodig om de particuliere belegger meer te doen investeren in kleine en middelgrote waarden', aldus Van Dessel. Zo wil Euronext een daling van de bedrijfsvoorheffing van 30 tot 20 procent voor bedrijven met een beurskapitalisatie lager dan 1 miljard om meer familiebedrijven naar de beurs te krijgen. De beursuitbater vraagt ook dat de taks op beursverrichtingen niet wordt toegepast op bedrijven van minder dan een miljard, om meer beleggers aan te trekken. Volgens Euronext kosten deze maatregelen 24 miljoen euro aan de staatskas.

