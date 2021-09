De aandelenbeurs in Hongkong ging maandag hard omlaag door stevige koersverliezen onder de Chinese techbedrijven.

De vrees voor een hardere aanpak van de techsector in China werd verder aangewakkerd door een bericht in de Britse zakenkrant Financial Times dat Peking betalingsbedrijf Ant Group, onderdeel van het grote webwinkelconcern Alibaba, wil opbreken en dwingen om een afzonderlijke app voor leningen te creëren.

Alibaba raakte tussentijds 6 procent kwijt en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde 2,3 procent in de min. Ook andere grote techbedrijven als Tencent en Meituan moesten het ontgelden met verliezen van dik 3 en bijna 7 procent.

De Chinese makers van elektrische voertuigen stonden eveneens onder druk. Volgens de Chinese minister van Industrie en Informatietechnologie Xiao Yaqing zijn er te veel fabrikanten van elektrische auto's in het land en is consolidatie in de sector nodig. BYD en Xpeng zakten tot 3,5 procent.

De Chinese vastgoedontwikkelaar Soho China kelderde 34 procent nadat de Amerikaanse investeerder Blackstone zijn bod van 3 miljard dollar op het bedrijf introk. Ook branchegenoot China Evergrande Group ging verder omlaag. Het door schulden geplaagde concern, dat dreigt om te vallen, verloor bijna 6 procent.

Tokio

In Tokio deden beleggers het rustig aan na de sterke opmars van vorige week, die volgde op het aangekondigde vertrek van de Japanse premier Yoshihide Suga. De Nikkei eindigde 0,2 procent hoger op 30.447,37 punten.

Toyota Motor zakte bijna 2 procent. De autofabrikant paste afgelopen vrijdag zijn productieplannen opnieuw aan en gaat in september en oktober nog minder auto's bouwen vanwege tekorten aan onderdelen en chips. Concurrenten Honda en Nissan daalden ruim 1 procent. Shinsei Bank zette de opmars voort en

