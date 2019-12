Er was geen vuurwerk op de laatste halve handelsdag van het jaar, maar de Bel-20 sluit 2019 wél af met zijn beste jaarwinst sinds 2009. Galapagos kroont zich met ruime voorsprong tot koning van het Belgische beursjaar.

De Brusselse beurs sluit op 31 december - zoals de traditie het wil - kort na de middag de deuren, zodat beleggers zich met een gerust hart richting de feestdis kunnen begeven. Wie een jaar geleden een boeketje met twintig Bel-20-aandelen kocht of een ETF die de Bel-20-index schaduwt , kijkt bij het afsluiten van het jaar 2019 terug op een winst van ruim 22 procent. Het is geleden van 2009 dat beleggers in Belgische aandelen nog beter boerden.

...