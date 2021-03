De Belgische tienjaarsrente is maandag heel licht positief geworden, waardoor ons land in de toekomst weer zal moeten betalen als het geld gaat lenen.

Het was van juni 2020 geleden dat de Belgische tienjaarsrente boven de nul uitkwam. Negatieve rente betekent dat investeerders geld toesteken om te mogen lenen, en dat België minder terugbetaalt dan het ontleent.

Nu er opnieuw wat meer optimisme is over een economisch herstel, gaan de rentes opnieuw in stijgende lijn. Dat is vooral het geval in de Verenigde Staten, onder invloed van de miljardenzware steunpakketten van de Amerikaanse regering. Ook in Europa gaan de rentes omhoog, maar minder sterk.

Dat België opnieuw een positieve rente kent, is voorlopig louter 'symbolisch', zegt Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld. De rente blijft zo laag dat het amper effect heeft op de overheidsfinanciën. 'De rentelasten van België blijven, ook op middellange termijn, neerwaarts gericht', aldus Deboutte. Bovendien blijft de rente op overheidsleningen korter dan 10 jaar nog steeds negatief.

