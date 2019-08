De Belgische tienjaarsrente zet haar daling woensdag verder. Omstreeks 15.20 uur sloopte ze zelfs de grens van -0,3 procent, goed voor een nieuw laagterecord. Dinsdag werd de symbolische grens van -0,2 procent overschreden. Op één dag gingen er dus 10 basispunten af.

De daling van de rente op overheidspapier is al geruime tijd aan de gang en een algemeen Europees fenomeen. In Duitsland bijvoorbeeld zijn alle looptijden intussen negatief, zelfs staatspapier op dertig jaar. Zover is het in België nog niet, al zet ook daar de neerwaartse trend zich door. De Belgische rente op dertig jaar zakte woensdagmiddag tot nog net iets meer dan 0,5 procent.

De rentedaling is goed nieuws voor de staatskas, die elk jaar tientallen miljarden euro's moet ophalen op de financiële markten.

Als verklaring voor de dalende trend wordt verwezen naar de handelsoorlog tussen de VS en China, waardoor beleggers vluchten naar veilige havens zoals staatsobligaties. Ook het vooruitzicht van een soepeler geldbeleid door de ECB doet de langetermijnrente dalen.