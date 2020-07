De economen van de Belgische banken zijn in hun vooruitzichten nog iets pessimistischer dan de economen van de Nationale Bank van België op 8 juni. De strategen raden de beleggers vooral farma- en technologieaandelen aan, en goud.

"Het gaat allemaal zo snel dat de meeste klassieke economische indicatoren geen houvast bieden, omdat ze maar een keer per maand gepubliceerd worden", zegt Christophe Van Canneyt, de hoofdeconoom van de Antwerpse private bank Puilaetco Dewaay. Daarom is hij begonnen te kijken naar data zoals de mobiliteitsrapporten van Google, die per land de mobiliteit weergeven van inwoners die toestemming hebben gegeven om hen te volgen.

De economen van Belfius doen vooral een beroep op de wekelijkse enquêtes bij Belgische bedrijven van de Economic Risk Management Group (ERMG). Voor de eerste week van juni rapporteerden de bedrijven een omzet die 23 procent lager lag dan voor de lockdown. "Ondernemers hebben nog altijd het beste zicht op wat er voor hun onderneming de komende maanden mogelijk is", vindt Belfius-econome Annelies Van Cauwenberge. "Er wordt bijvoorbeeld gepeild naar wat ondernemingen met tijdelijk werklozen gaan doen: ontslaan of weer aan het werk zetten?" Sommige bedrijven zullen geneigd zijn de situatie wat erger voor te stellen dan ze is, in de hoop bijkomende steunmaatregelen in de wacht te slepen. "De antwoorden van de ondernemers zijn subjectief", geeft Van Cauwenberge toe. "Je moet daar als econoom rekening mee houden. Maar de economische modellen die we standaard gebruiken, kijken naar het verleden om de toekomst te voorspellen. Dat werkt nu niet." Belfius verwacht voor België een economische terugval van 10,6 procent in 2020. In 2021 zal onze economie krachtig opveren. In 2022 verzwakt de groei tot 2,1 procent en in 2023 keren we terug naar de zwakke langetermijngroei van 1,2 procent. De bank is met haar prognose voor dit jaar minder pessimistisch dan BNP Paribas Fortis, maar wel pessimistischer dan KBC. ING België schetst op korte termijn schijnbaar het meest rooskleurige beeld van de vier Belgische grootbanken. Volgens hoofdeconoom Peter Vanden Houte zal het herstel op een grafiek er in eerste instantie V-vormig uitzien. "Dat snelle herstel is voor een deel een illusie", zegt hij. "Er speelt een basiseffect. Dat wil zeggen dat we van een heel laag niveau van economische activiteit vertrekken. We gaan van een volledige lockdown naar een gedeeltelijke lockdown, wat een sterke verbetering geeft. Daarna zal het tempo van de groei snel weer afzwakken en zullen we verschillende jaren een traag herstel zien." De economen van ING verwachten in 2022 al opnieuw een slabakkende groei van nauwelijks 1,5 procent. In het scenario van ING België vallen we dus sneller terug op een slakkengang dan in dat van Belfius. De evolutie van het bruto binnenlands product (bbp) zal er volgens Vanden Houte en Van Cauwenberge uiteindelijk als een vierkantswortel uitzien. Het zal tot 2023 duren vooraleer het bbp weer min of meer op het niveau van voor de coronacrisis komt. De economen van de grootbanken raken het er niet over eens of de coronacrisis België gemiddeld harder of minder hard heeft geraakt dan andere landen in de eurozone. Vanden Houte wijst er bijvoorbeeld op dat België veel minder dan de landen in het zuiden van Europa afhankelijk is van toerisme. Koen De Leus, de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, benadrukt de grote verschillen in overheidssteun. België scoort bijvoorbeeld veel minder goed dan Duitsland voor rechtstreekse overheidssteun, zoals het toekennen van uitstel van betalingen. De Belgische overheid verleende al veel steun aan bedrijven, maar voor een echte heropleving van de economie is nog een extra duw in de rug nodig. De Leus bekeek ook welke overheidssteun het meest efficiënt is. "De doeltreffendheid van een verlaging van de personenbelasting of de btw is klein, als de mensen uit schrik hun geld op zak houden. De beste manier om de economie vooruit te helpen, zijn gerichte overheidsinvesteringen." Vooral investeringen die de productiviteit verhogen, zoals infrastructuur, lonen op lange termijn.De hoofdeconoom van Puilaetco Dewaay denkt dat de Belgische economie minstens twee jaar nodig heeft om te bekomen van "de grootste inkrimping sinds de Tweede Wereldoorlog". Hij waagt zich niet aan groeiprognoses. Van Canneyt: "België is een kleine, open economie. Veel hangt af van onze belangrijkste handelspartners: Duitsland, Frankrijk en Nederland." De ene strateeg raadt aan iets minder aandelen dan normaal aan te houden. De andere adviseert dan weer iets meer gewicht dan gewoonlijk aan aandelen in de portefeuille te geven. Farma en technologie worden het vaakst genoemd als sectoren om in te investeren. Volgens Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis staan we aan de vooravond van een gouden eeuw voor de biotechnologie. Goud komt ook regelmatig aan bod als een soort verzekering voor wanneer het alsnog helemaal fout zou lopen met de pandemie en dat grote gevolgen heeft voor de economie. "Het is duidelijk dat de markten niet zouden staan waar ze nu staan zonder het ingrijpen van de centrale banken. Maar misschien vertellen de financiële markten ons ook dat we moeten leren leven met negatieve rentevoeten", meent Gijsels. "In die wereld houden tastbare goederen zoals aandelen en vastgoed beter stand dan cash. Als je er bij een vastgoedaankoop ook nog een hypothecaire lening tegenaan kan kletsen, ben je beschermd tegen een stijgende inflatie op lange termijn." Mede daarom vindt Gijsels dat ook vastgoedaandelen een plaats verdienen in elke portefeuille. "Dividenden zijn nog moeilijk te vinden. Heel veel bedrijven hebben hun dividend geschrapt. Vastgoedbedrijven zijn wettelijk verplicht het grootste deel van hun winst uit te keren", voegt Gijsels toe. Aandelen bieden op lange termijn een betere bescherming tegen de inflatie dan obligaties, bevestigt Frank Vranken van Puilaetco Dewaay. "Zolang de centrale banken ervoor zorgen dat er geld in overvloed in het systeem zit, kan dat naar de beurzen stromen. Zolang de muziek speelt, moeten de beleggers dansen. En de muziek kan nog wel even blijven spelen."