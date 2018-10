Belgische beleggers verliezen al 20 jaar geld aan obligaties in Turkse lira

De Turkse lira is dit jaar al met 40 procent gedaald tegenover de dollar. In augustus maakte de munt een spectaculaire duik, na een diplomatieke rel met de Verenigde Staten. Het is niet het enige probleem van Turkije. De inflatie in het land bedraagt bijna 18 procent en president Recep Tayyip Erdogan zet de centrale bank onder druk om de rentevoeten laag te houden.

