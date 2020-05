Volgens 60 procent van de beleggers duurt het nog tot minstens 2022 vooraleer de beurs opnieuw op haar pre-coronaniveau staat. Dat blijkt uit de ING-beleggersbarometer van april.

Na het historische dieptepunt van 58 punten in maart, stijgt de ING-beleggersbarometer in april naar 64 punten. Dat is nog altijd fors onder het neutrale niveau van 100 punten, wat aangeeft dat de Belgische belegger de financieel-economische omgeving als zeer negatief blijft ervaren. Nog altijd meer dan de helft van de beleggers (54 procent) denkt dat de beurs in de komende maanden zal zakken, terwijl maar 25 procent een hausse anticipeert.

Wat de timing van een mogelijke economische heropleving betreft, denkt 74 procent van de beleggers dat het minstens tot het vierde kwartaal van 2020 zal duren, alvorens de conjunctuur opnieuw begint aan te trekken. Bijna de helft (44 procent) van de ondervraagden meldde een verslechtering van de financiële toestand van haar of zijn gezin in de voorbije maanden: 'Daarmee wordt de piek van oktober 2011 geëvenaard', klinkt het.

Verdeeld

Op veel beterschap wordt voorlopig niet gehoopt: nog altijd 62 procent ziet de toekomst voor de economie eerder somber in. Eén op de vier (23 procent) beleggers denkt dat hij in de toekomst meer online zal winkelen, terwijl 14 procent zegt dat zijn internetaankopen naar het pre-coronaniveau zullen terugkeren. 'Covid-19 zal e-commerce dus een bescheiden duw in de rug geven', aldus ING.

In deze crisistijden vindt een deel van de beleggers het een goed moment om opnieuw aandelen te kopen, maar het is al van 2007 geleden dat de meningen zo verdeeld waren: 26 procent ziet een koopkans in de meer risicovolle sectoren, het hoogste percentage in twee jaar, terwijl 46 procent het net geen goed moment vindt.

