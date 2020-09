De gemiddelde Belgische belegger beschouwt zichzelf als beredeneerd en rationeel, maar blijkt in realiteit veel te emotioneel én niet realistisch. Dat komt naar voor uit een bevraging door vermogensbeheerder Schroders. 'Emotie is juist de grote vijand van de belegger.'

Schroders ondervroeg tussen 5 mei en 12 juni vijfhonderd retailbeleggers: mensen die in het verleden al hebben belegd en de komende 12 maanden 10.000 euro willen beleggen. Beleggers hadden er in die periode door de coronacrisis een dolle rit opzitten. Na de crash van maart en april volgde een herstel in mei en juni.

Uit de peiling komt naar voren dat de Belg zichzelf als een koele en beredeneerde belegger beschouwt: 73 procent zegt niet zenuwachtig te worden of stress te krijgen bij een plotse koersval van hun investeringen. Maar wat blijkt in realiteit: 77 procent van de beleggers paste zijn portefeuille in die recente periode van grote beursvolatiliteit aan. De overgrote meerderheid sneed daarbij risico weg.

'Beleggers hebben een verkeerd beeld van zichzelf', aldus Wim Nagler, verantwoordelijke institutionele activiteiten Benelux voor Schroders. 'Ze zien zichzelf als een koele rekenaar, maar in de realiteit reageren ze instinctief en bewegen ze mee met de waan van de dag', stelt Nagler vast. 'De Belgische retailbelegger is emotioneel. Terwijl emotie de grote vijand van beleggers is.'

Belgische retailbeleggers blijken ook te optimistisch. Terwijl ze op korte termijn wel rekening houden met een dalend rendement door de crisis, houden ze op langere termijn (5 jaar) vast aan een rendement van bijna 10 procent op jaarbasis. Ter vergelijking: professionele beleggers uit de pensioenfondsen gaan uit van een gemiddeld jaarrendement van 4 à 5 procent. 'Ook al zijn beleggers van nature uit optimistisch, een gemiddeld jaarrendement van 10 procent is wel erg optimistisch', aldus Wim Nagler.

